Suite au communiqué du 07 décembre 2021 d'Artmarket.com :

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2021/12/07/artmarket_com-le-marche-de-l_art-par-la-revolution-des-nfts-va-connaitre-une-croissance-exponentielle-avec-artprice-pour-les

Artmarket.com a reçu de très nombreuses demandes de précisions venant d'actionnaires, investisseurs et observateurs, mais aussi de la communauté des cryptomonnaies concernant le paragraphe :

« Le DNS artpricecoin.com, déposé en Décembre 2017 ainsi que les marques correspondantes, démontrent la sensibilisation précoce d'Artprice by Artmarket à ce changement de paradigme, aux NFTs et cryptomonnaies. »

Image : [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Philip-Zimmermann-IMG-7720.jpg ]

Philip Zimmermann

Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

Artmarket.com tient à préciser qu'à ce jour, il n'existe pas encore de cryptomonnaie spécifique au groupe, mais que ses groupes de travail, au terme d'une intense réflexion, ont projeté différents scénarios où le législateur français et/ou européen et/ou américain s'emparerait de cette longue culture désormais pratiquée par plus d'un milliard de personnes dans le monde pour légiférer avec sagesse au regard du monde numérique.

Ce ne serait que l'évolution naturelle de l'Histoire comme l'économie et la science nous l'ont appris au cours du XXe siècle.

En effet, comme le démontre la date de dépôt du DNS artpricecoin.com (.net .org…) et de ses marques, la stratégie globale d'Artmarket.com passe par la création d'une cryptomonnaie spécifique après approbations réglementaires.

Il faut savoir qu'Artprice, avec ses historiens et économistes, a replacé le contexte des cryptomonnaies de 2022 avec comme point de départ la version mythique du « cryptoanarchiste Manifesto »de Timothy C. May au CypherPunk Meeting de 1992.

Le Groupe Serveur, pionnier de l'Internet en Europe depuis 1987 et actionnaire de référence d'Artprice by Artmarket a toujours été sensible à la communauté CypherPunk, lui-même utilisateur régulier de PGP (Pretty Good Privacy) depuis 1991.

Pour thierry Ehrmann, fondateur du Groupe Serveur et d'Artprice : « Philip Zimmermann est indiscutablement un des grands visionnaires qui avait compris la nécessité impérative de protéger les données personnelles. »

La culture du Groupe Serveur est très ancrée dans la cryptologie et elle est très proche de l'Electronic Frontier Foundation. L'ouvrage de Simon Singh "The Code Book" (1999) est la parfaite illustration de l'histoire de la crypto selon groupe Serveur.

La mise en circulation de cette cryptomonnaie avec une législation favorable en Europe et /ou aux USA par sa filiale américaine Artprice Inc. (SoundView Press since 1992) poursuivra un objectif principal : redonner à l'artiste la place centrale qu'il doit occuper dans le Marché de l'Art.

Selon thierry Ehrmann : « Pour bien comprendre l'impact historique des NFTs indissociables des cryptomonnaies dans le monde de l'Art en 2021, il faut remonter à la Renaissance, pour accéder à un tel niveau de changement de paradigme. Nous n'avions jamais atteint un tel transfert de pouvoir entre les mains des artistes, car c'est bien grâce à l'imprimerie de Johannes Gutenberg que les artistes ont pu imprimer leurs premières éditions.

Ce changement de paradigme a permis aux artistes, pour la première fois de leur histoire, de générer des revenus et de pouvoir contrôler eux-mêmes leur production dans leurs ateliers et fabriques. Nous vivons à nouveau un changement de paradigme du même niveau historique, aujourd'hui avec les cryptomonnaies indispensables au marché des NFTs en croissance exponentielle ».

thierry Ehrmann, PDG d'Artmarket.com et fondateur d'Artprice, est également sculpteur plasticien, inscrit depuis plus de 36 ans aux sociétés de Droits d'Auteur, et auteur de la célèbre Demeure du Chaos / Abode of Chaos, vaste métavers CyberPunk et dystopique de 6300 œuvres sur 9 000m² :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

thierry Ehrmann, très sensibilisé à la condition de l'artiste, échange quotidiennement et organise des débats animés avec d'autres créateurs de disciplines artistiques diverses en résidence à La Demeure du Chaos / Abode of Chaos depuis 30 ans.

Artmarket.com a la volonté de contribuer à affranchir l'artiste des rouages d'un système implacable qui ralentissent son émergence. Autrefois tributaire des commandes des Princes de l'Église, puis des Princes de sang, l'artiste est bien souvent confronté aujourd'hui à des obstacles économiques infranchissables qui l'empêchent de se faire connaître et d'être justement rétribué pour son travail.

La création autorisée de la cryptomonnaie Artprice Coin par Artmarket.com permettrait à terme de rétablir enfin les équilibres entre l'artiste et les autres acteurs du Marché de l'Art, souvent rompus au détriment de l'artiste, avec une redistribution des richesses plus équitables entre les parties.

L'artiste pourra alors voir croître ses revenus, sa notoriété, sans pour autant écorner son image et sa relation avec les acteurs du Marché de l'Art.

En 2022, des communautés entières, comme les artistes du Street Art, de Land Art et les performeurs en particulier, souvent à l'écart économiquement du Marché de l'Art étant donné la spécificité de leurs œuvres, auront enfin l'opportunité de rencontrer directement leur public grâce aux échanges en Artprice Coin d'Artmarket.com.

Image : [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Philip-Zimmermann-IMG-7720.jpg ]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,4 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmualspolZyYnnFsY5eXnJSVl22Tx2DGZ2eWmWqal5rJcG1klmqSbMrGZnBjmGlv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72349-artmartket-com-addendum-concerning-cryptocurrency-artprice-coin-nft-market-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews