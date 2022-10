Art Basel lance son projet de foire Paris+, choisie pour remplacer celle qui s'appelait la FIAC. Ce changement suit une vague d'arrivées dans la capitale française, dont celles des galeries Skarstedt, David Zwirner, Peter Kilchmann ainsi que l'ouverture d'une nouvelle antenne pour Gagosian et Continua ou encore l'inauguration de la Collection Pinault à la Bourse de Commerce. Autant de signaux qui révèlent les ambitions de Paris : redevenir une place de marché prédominante dans l'ère post-Covid et post-Brexit.

Produit de ventes Fine Art aux enchères à Paris, Londres et Hong Kong

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/image1-ArtMarket-Turnover-CA-Paris.png]

« De par son histoire , Paris restera toujours un haut lieu de l 'Art Moderne et Impressionniste m ais la capitale française doit aujourd'hui se forger une place sur le Marché de l'Art Contemporain, voire Ultra-Contemporain , en ne ratant pas le train du digital », annonce thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

« Les efforts déployés par les Etats-Unis au sortir de la deuxième guerre mondiale ont montré toute l'influence que peut avoir un marché fort, capable de stimuler la création artistique et de lui donner une visibilité internationale. C'est pourquoi nous sommes très fiers avec Artmarket.com de soutenir l'ADIAF et le prix Marcel Duchamp ».

Un marché parisien ronronnant

Les ventes aux enchères ont progressé au même rythme en France que dans le reste du monde, tant en termes de nombre de transactions que de chiffre d'affaires sur les vingt dernières années. Cependant, ce n'est pas tout à fait le même constat en matière d'Art Contemporain (artistes nés après 1945) : Paris, qui pesait 3,2 % du produit de ventes mondial aux enchères en 2000 pour ce segment, ne contribue qu'à hauteur de 2,6 % en 2021 et seulement 1,8 % au S1 2022.

Produit de ventes aux enchères d'Art Contemporain par ville : 2000 vs. 2021

New York : 59m$ en 2000 – 955m$ au 2021

Hong Kong : 558 000$ – 700m$ au 2021

Londres : 13m$ en 2000 – 432m$ au 2021

Paris : 3m$ en 2000 – 73m$ au 2021

C'est dans ce contexte que la RMN (Réunion des Musées Nationaux) a décidé de procéder à un appel d'offres pour la location du Grand-Palais, accordée depuis près d'un demi-siècle à la FIAC mais octroyée pour les sept prochaines années au groupe MCH. Les propositions innovantes des foires « Art Basel », organisées par le MCH Group à Bâle, Miami et Hong Kong, doivent redynamiser une place de marché parisienne un peu trop ronronnante . La Ville Lumière, qui s'apprêtait à accueillir la 48ème édition de la FIAC, découvrira donc à la place la grande première de Paris+.

Le Prix Marcel Duchamp décerné à ...

Le mois d'octobre revête une importance considérable à Paris, où les événements se multiplient pour profiter du coup de projecteur offert par la grande foire d'automne. Elle fournit l'occasion pour l'ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français) de remettre le prix Marcel Duchamp à l'un des quatre artistes nommés cette année : Giulia ANDREANI, Iván ARGOTE, Philippe DECRAUZAT, Mimosa ECHARD. Artprice est fière de soutenir cette initiative et félicite la lauréate 2022, Mimosa ECHARD .

www.adiaf.com/le-prix-marcel-duchamp-2022/

fr.artprice.com/artiste/544338/mimosas-echard/lots/passes

Au cours de cette unique semaine (du 17 au 23 octobre 2022), Artprice recense 20 ventes aux enchères de Fine Art dans la capitale française. Christie's y organise deux sessions majeures, intitulées Art Moderne et Avant-Garde(s), auxquelles s'ajoute la dispersion de la magnifique collection africaine de Béatrice et Patrick Caput.

Sotheby's a, pour sa part, choisi de rassembler ses grandes ventes de Fine Art la semaine suivante, considérant donc bel et bien comme une impulsion la foire parisienne d'automne et le tumulte qui l'accompagne.

« Phillips n'ouvre pas de salle des ventes prochainement en France »

La troisième Maison de Ventes mondiale, par chiffre d'affaires Fine Art, confirme ne pas avoir l'intention d'organiser de son côté des ventes aux enchères dans la capitale française. Phillips préfère pour l'heure se concentrer sur la dynamique New York - Londres - Hong Kong qui porte les ventes haut de gamme d'Art Contemporain et d'Après-Guerre, dont elle a fait sa spécificité avec l'horlogerie, la joaillerie et le design.

Bonhams suit quant à elle une stratégie d'expansion toute différente avec l'acquisition de la maison Cornette de Saint-Cyr, active en France et en Belgique. Sans faire d'ombre à la capitale française, Bruxelles offre une opportunité d'évolution naturelle pour nombre d'acteurs du Marché de l'Art parisien. Les galeries Templon, Obadia, Almine Rech, s'y sont peu à peu installées, tandis que d'autres lui préfèrent Genève ou Luxembourg : deux villes qui possèdent un port franc.

Répartition du produit de ventes aux enchères de Fine Art par période (en 2021) Paris vs. Londres et Hong Kong

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/image2-Paris-vs-London-vs-HongKong.png]

Opération « Art Contemporain et NFT »

Le groupe MCH a fait de l'Art Contemporain le turbo des éditions Art Basel, en ne sélectionnant que les galeries locales et internationales les plus prestigieuses, tout en créant des synergies avec le monde de la mode et des technologies ; d'où viendrait le signe « + » dans le nom de la foire. La Blockchain Tezos, aux origines françaises, est d'ailleurs devenue l'un des principaux partenaires d'Art Basel.

La capitale française peine en effet à s'affirmer sur le Marché de l'Art Contemporain et Ultra-Contemporain. Les trois plus beaux résultats enregistrés au-dessus de 20m$ au premier semestre 2022 ont mis en évidence des œuvres anciennes et modernes :

Femme qui marche [I] d'Alberto Giacometti, issue de la Collection Givenchy

P anier de fraises des bois attribuée par le Cabinet Turquin à Chardin

A nude man and two figures behind réattribué à Michelangelo par Christie's

Les œuvres contemporaines (réalisées par des artistes nés après 1945) plafonnent à 1m$ en France au S1 2022. Ce montant a pourtant déjà été dépassé à 47 reprises pour de l'Art Contemporain aux enchères à Hong Kong, 51 fois à Londres et 71 fois à New York.

Le nouveau rapport du Marché de l'Art Ultra-Contemporain d'Artprice by Artmarket souligne la difficulté que rencontre la France lorsqu'il s'agit de porter sa propre scène artistique contemporaine. Ainsi, en 2021, des toiles de Claire Tabouret, l'artiste française de moins de 40 la plus performante en salle de ventes, ont été vendues aux enchères à Londres (49 % du chiffre d'affaires), New York (30%) et Hong Kong (20%).

Paris+ par Art Basel a donc pour mission de replacer la capitale française au coeur du Marché de l'Art Contemporain international, tout en embrassant son histoire et sa spécificité.

Images : [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/image1-ArtMarket-Turnover-CA-Paris.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/image2-Paris-vs-London-vs-HongKong.png]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : econometrics@artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 793 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2022

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l'Art renoue avec une forte croissance en Occident :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice : https://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art

avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,9 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : ir@artmarket.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW1xZ5lmY2+al3BqZZmaZpaZmW5olWKdaGicxGSdZsjJm5uTnZlobJiZZnBnnGps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76756-artmarket-com-foire-paris-plus-booster-marche-art-francais-artprice-felicite-mimosa-echard-prix-marcel-duchamp-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews