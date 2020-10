C'est une transformation très profonde que le Marché de l'Art Contemporain a connue en l'espace de vingt ans et qu'Artprice a patiemment suivie et analysée : sa montée en puissance jusqu'à la vente insolente de Damien Hirst chez Sotheby's en septembre 2008, le jour même de la faillite de Lehmann Brothers ; puis la reprise progressive, avec l'essor du Marché de l'Art Contemporain chinois dont les ventes culminent en 2014 ; enfin l'intensification progressive des échanges jusqu'au mois de mars 2020, où la croissance a subitement été rompue par une crise sanitaire mondiale sans précédent.

Indices des prix de l'Art Contemporain – Base 100 au 1 janvier 2000

« L'Art Contemporain a troqué son statut de ‘marché de niche' pour celui de ‘moteur du Marché de l'Art' », annonce thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « C'est une transformation radicale, étalée sur 20 ans, qu'Artprice décrypte dans son nouveau rapport ».

Pour ne pas tomber dans le piège d'une année blanche, incomparable avec les exercices précédents, le nouveau Rapport Artprice dresse un bilan global de l'évolution des ventes aux enchères d'Art Contemporain entre 2000 et 2020. Quelques jours avant la publication de ce rapport synthétique, Artprice revient sur les trois grandes périodes qui ont rythmé le Marché de l'Art Contemporain en ce début de 21ème siècle.

2008 – 2009

Les mois qui ont précédé la crise financière de 2008 figurent parmi les plus fastes de l'Art Contemporain... Sans doute un peu trop même, avec des résultats stupéfiants pour des œuvres et des ventes controversées.

Au printemps 2008, les sessions new-yorkaises sont marquées par la vente à 15,2 m$ de My Lonesome Cowboy (1998) de Takashi Murakami : une sculpture plus grande que nature d'un garçon éjaculant fièrement. Puis en juin, Balloon Flower (1995/2000) de Jeff Koons atteint 25,8 m$. Enfin, la vente BEAUTIFUL INSIDE MY HEAD FOREVER de Damien Hirst, organisée par l'artiste lui-même et la maison de ventes Sotheby's, est maintenue à Londres malgré le séisme enregistré quelques heures plus tôt de l'autre côté de l'Atlantique. Les cadavres d'animaux plongés dans le formol de Damien Hirst, The Golden Calf (2008) et The Kingdom (2008), sont vendus 18,6 m$ et 17,2 m$.

L'année 2009 verra le produit de ventes mondial d'Art Contemporain chuter de près de -60 %.

2013 – 2014

L'Art Contemporain chinois, qui était déjà monté en puissance avant la crise financière de 2008, voit enfin ses grandes stars s'imposer sur le Marché de l'Art mondial. Luo Zhongli, He Jiaying, Ai Xuan connaissent tous leur meilleure performance en salles de ventes en 2013. Cette année là, Zeng Fanzhi est même l'artiste contemporain le plus performant de la planète aux enchères après Jean-Michel Basquiat. Son chiffre d'affaires dépasse 100 m$ (frais inclus), notamment grâce à un record historique à 23,3 m$ pour la toile The Last Supper (2001). C'est un sommet qu'aucune œuvre de Zeng Fanzhi ne dépassera ensuite.

Cette période est également marquée par un autre phénomène, très différent, que le journaliste Scott Reyburn a révélé dans le New York Times à la rentrée 2015 : « En 2014, des productions récentes de jeunes peintres abstraits tels qu'Oscar Murillo, Lucien Smith, Alex Israel, Mark Flood et Christian Rosa ont été très rapidement revendues aux enchères pour plusieurs fois leur prix de vente original en galerie. Mais au cours des six derniers mois, ce secteur très volatile du marché […] a subi une correction ».

Le marché des artistes de moins de 35 ans a retrouvé un niveau beaucoup plus stable au cours des années qui ont suivies. Si certaines jeunes superstars de l'année 2014 sont restées fortes sur le second marché, beaucoup de changements ont été enregistrés dans le classement des artistes de cette génération.

2018 – 2019

Entre 2015 et 2019, le marché de l'Art Contemporain a connu cinq années de croissance continue en terme de nombre de lots vendus. Après un record historique à plus de 110 m$ pour une toile de Jean-Michel Basquiat en 2017, le marché a enregistré deux exercices très solides, sans résultats affolants, mais en maintenant une croissance douce et rassurante.

Contrairement à la crise financière de 2008, où le Marché de l'Art Contemporain restait sur des résultats controversés et critiqués, la crise de la Covid a enrayé un marché beaucoup plus sage. De nombreuses ventes ont du être annulées ou postposées à partir du mois de mars 2020, mais le prix des œuvres et la cote des artistes pourraient bien en général traverser cette crise sans trop d'encombres.

Cette interruption est l'opportunité pour le Marché de prendre du recul par rapport à certains engouements qui l'animaient, notamment les performances de Kaws ou de Liu Ye. Il est certainement préférable que l'arrêt brutal du Marché de l'Art Contemporain se soit produit en mars 2020, alors qu'il se trouvait en plein confiance et où la cote de la plupart des artistes grimpait de manière progressive, plutôt qu'en une période de grande volatilité.

