La France a augmenté de +18 % son produit de ventes aux enchères en 2019 : avec 830 millions de dollars, elle consolide sa quatrième place dans le classement des grandes puissances du Marché de l'Art, sans parvenir encore à concurrencer le Royaume-Uni (2,5 fois plus lourd ).

« Mais la France possède certains atouts », rappelle thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice, « notamment ses réserves en chefs-d'œuvre anciens qui permettent de voir réapparaître chaque année de nombreux trésors en salles des ventes. Seulement, il faut tout le savoir-faire d'un cabinet d'expertise pour révéler la valeur de ces pièces et défendre leur place dans l'Histoire de l'Art. Or, la qualité du travail des experts français est aujourd'hui très enviée dans le monde entier ».

De gauche à droite: Cimabue, Le Christ moqué – Le Maître de Vyssi Brod, La Vierge et l'Enfant en trône - Artemisia Gentileschi, Lucrèce. Trois tableaux majeurs de Maîtres Anciens vendus aux enchères en 2019 en France, expertisés par le Cabinet Turquin

L'expert habite au 69… rue Sainte-Anne à Paris

L'expert en tableaux Eric Turquin reconnaît que la vente du petit panneau de dévotion attribué au Maître de Vyssi Brod est l'une des plus belles réussites de son cabinet en 2019. Cela n'est pas peu dire quand on sait que le Cabinet Turquin a notamment été derrière la vente du Caravage de Toulouse en juin 2019 (finalement vendu de gré à gré), du Cimabue en octobre ou encore d'un somptueux Artemisia Gentileschi en novembre.

Il est vrai cependant que l'attribution de ce petit panneau, à celui que l'on appelle le Maître de Vyssi Brod, peintre gothique praguois du XIVème siècle, relève d'un véritable tour de force. Il aura fallu de patientes recherches pour appuyer cette attribution délicate, qui justifie en fin de compte la valeur exceptionnelle de ce petit tableau. Neuf enchérisseurs se le sont disputés à Dijon, le 30 novembre 2019 chez Cortot et Associés. C'est finalement la galerie Benappi Fine Art qui l'a acheté 6,8m$, pour le compte du Metropolitan Museum of Art de New York.

C'est également un très beau travail d'expertise qui a suivi la découverte d'un buste en bronze de Paul Phélypeaux de Pontchartrain, ministre d'Henri IV. Quand la commissaire-priseur Géraldine d'Ouince le voit pour la première fois, elle s'écrie qu'" il ne peut pas être du XVIIème... ce serait trop beau pour être vrai, ça n'existe plus...". Les bustes de cette époque sont en effet rarissimes, même dans les plus grands musées, et n'existent tout simplement pas sur le marché. Mais avec l'aide d'Elodie Jeannest et d'Alexandre Lacroix du cabinet d'expertise Sculpture & Collection (établi au 69 rue Sainte-Anne à Paris, juste à côté du Cabinet Turquin), la maison De Baecque et Associés a pu établir que le bronze datait bien de la première moitié du XVIIème siècle.

Tout compte fait, Géraldine d'Ouince a reconnu elle-même avant la vente publique que les estimations fournies dans le catalogue (entre 550 000 $ et 885 000 $) pouvaient être largement dépassées. Le buste de Paul Phélypeaux a en effet été cédé pour près de 3,4m$.

Le modèle français

S'il constitue un marché de niche aux États-Unis, avec 3 % du produit de ventes aux enchères, le segment des Maîtres Anciens pèse jusqu'à 14 % du marché de l'art en France. Celui-ci a bénéficié de l'excellent travail de ses cabinets d'expertise l'an dernier : un travail souvent long mais nécessaire avant que les maisons de ventes puissent mettre en concurrence des acheteurs avertis et convaincus.

Lorsque le rapport d'expertise est concluant, la publicité de la vente semble se faire de manière presque naturelle. Les Médias et le Marché sont friands de ces histoires d'œuvres oubliées ou mal-attribuées, qui retrouvent peu à peu leur place dans l'Histoire de l'Art à mesure que l'enquête des experts avance et que les preuves s'accumulent. Analyses scientifiques, radiographies et comparaisons entre chefs-d'œuvre sont alors présentées dans catalogue de ventes pour redonner vie à ces pièces.

Les très beaux résultats enregistrés en 2019 en France montrent qu'une fois le rapport d'expertise dûment établi, la vente peut être organisée en dehors des grandes capitales - à Toulouse, à Dijon ou même à Senlis – et toujours attirer les plus grands collectionneurs et les plus grands musées du monde.

Top 10 Maîtres Anciens aux enchères en France en 2019

1. CIMABUE (c.1240/50-c.1302) - Le Christ moqué

26 780 000 $ - Estimations : 4 400 000 $ - 6 600 000 $

27/10/2019, Hôtel des Ventes de Senlis

2. Maître de VYSSI BROD (act.1350-) - La Vierge et l'Enfant en trône

6 833 000 $ - Estimations : 440 000 $ - 660 000 $

30/11/2019, Cortot & Associés Dijon

3. Artemisia GENTILESCHI (1593-c.1654) - Lucrèce

5 255 000 $ - Estimations : 660 000 $ - 880 000 $

13/11/2019, Artcurial Paris

4. Antonio SUSINI (Attrib.) (1558-1624) - Enlèvement d'une sabine (c.1590-1610)

4 985 000 $ - Estimations : 2 775 000 $ - 5 545 000 $

11/12/2019, Sotheby's Paris

5. Giambettino CIGNAROLI (Attrib.) (1706-1770) - Portrait de Wolfgang Amadeus Mozart [...]

4 435 000 $ - Estimations : 880 000 $ - 1 320 000 $

27/11/2019, Christie's Paris

6. Ambrosius I BOSSCHAERT (1573-1621) - Fleurs coupées dans un Römer [...]

3 709 000 $ - Estimations : 2 470 000 $ - 2 800 000 $

19/06/2019, Fraysse - Binoche & Giquello Paris

7. Francesco BORDONI (1580-1654) - Paul Phélypeaux [...]

3 372 000 $ - Estimations : 550 000 $ - 885 000 $

20/11/2019, de Baecque et Associés Paris

8. Hans DAUHER (c.1485-1538) - Putti (c.1525-1530)

2 630 000 $ - Estimations : 1 120 000 $ - 1 680 000 $

16/05/2019, Sotheby's Paris

9. Bernardino LUINI (c.1480/85-1532) - Vierge à l'enfant avec Saint Georges

2 534 000 $ - Estimations : 1 980 000 $ - 2 200 000 $

14/11/2019, Aguttes Paris

10. Antonio SUSINI (Attrib.) (1558-1624) - La fortune (1580-1600)

2 011 000 $ - Estimations : 1 110 000 $ - 2 220 000 $

11/12/2019, Sotheby's Paris

Vendre ou expertiser, il faut choisir

Une expertise a d'autant plus de valeur qu'elle a été réalisée par un cabinet indépendant, qui engage sa réputation dans l'objectivité de son rapport.

Un commissaire-priseur qui voit pour la première fois une œuvre est lui déjà tourné vers sa vente, et la qualité de son travail se mesurera à l'issue de la transaction. Une maison de ventes peut ainsi parfois donner l'impression de privilégier les aspects marketing et financier. Lorsque Patrick Drahi acquiert Sotheby's et nomme à sa tête l'homme d'affaire Charles F. Steward, il envoie un signal fort sur la stratégie et les priorités de sa société. Dans le cas du Salvator Mundi, on peut se demander si Christie's n'a pas de son côté mis plus d'énergie à organiser la tournée internationale de cette icône plutôt qu'à analyser la facture du tableau et à interroger sa place dans l'œuvre de Léonard.

Pour l'heure, les cabinets d'Eric Turquin et d'Alexandre Lacroix semblent apprécier leurs collaborations avec des maisons de ventes françaises, qu'elles soient parisiennes ou basées en Province. Nul doute qu'en retour, les commissaires-priseurs bénéficient de l'expertise de ces cabinets indépendants, de leurs spécialisations, mais aussi de leur expérience et de leur réputation. Cette complémentarité permet d'éviter certaines pressions de la part du Marché de l'Art, au sein duquel les conflits d'intérêt ont parfois des répercussions jusque dans les collections des plus grands musées.

Un gage de qualité

Thomas Hoving, ancien directeur du Metropolitan Museum of Art, a attiré l'attention du monde de l'art il y a plus de vingt ans déjà sur la présence de faux dans les grandes collections muséales. En 1997, il écrivait dans l'introduction de son livre False Impression, The Hunt for Big-Times Art Fakes : « Au cours de la décennie et demie que j'ai passée au Metropolitan Museum of Art, j'ai dû examiner cinquante mille œuvres dans tous les domaines. Au total, 40 pour cent étaient des faux, ou bien elles avaient été restaurées de façon tellement hypocrite ou bien étaient si mal attribuées qu'elles étaient exactement pareilles à des faux. Depuis, je suis sûr que ce pourcentage a augmenté ».

« Lorsque l'art est devenu une commodité de plus en plus chère, dans les années 1970' et 1980', les faux ont prospéré, explique encore Thomas Hoving. Les jeunes millionnaires ou milliardaires se sont mis à convoiter l'art comme un objet d'investissement ainsi qu'une marque de prestige et de supériorité sociale. Comme les originaux n'étaient plus assez nombreux, les faux Maîtres Anciens (ou bien entièrement repeints) ont comblé les lacunes. »

L'ancien directeur du MET se range - en partie au moins - derrière cette explication : « L'un des plus féroces de tous les chasseurs de faux, l'italien Giuseppe «Pico» Cellini [...] estime que la plupart des musées américains ont tendance à garder leurs contrefaçons sous silence, ou secrètes, par fidélité envers leurs riches donateurs et administrateurs. Peut-être qu'il n'exagère pas».

Ce n'est peut-être pas une coïncidence si en 2019 le Metropolitan Museum of Art de New York a été l'un des grands acheteurs des tableaux expertisées par le cabinet d'Eric Turquin. L'expertise « à la française », qui défend son indépendance, trouve une nouvelle demande planétaire.

