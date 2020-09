Artmarket.com : Artprice présente cinq artistes Covid-proof

Sans surprise, le Marché de l'Art enregistre une importante contraction au S1 2020, moins violente toutefois qu'en 2009. Le nombre de lots vendus aux enchères a baissé de -21% et le chiffre d'affaires de -49%. Les solutions mises en place par les grandes maisons de ventes, pour assurer la continuité des échanges et maintenir plusieurs sessions de prestige, ont permis d'amortir la chute.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'ArtMarket.com et de son départment Artprice : « Face à un 1er semestre chaotique, Sotheby's a prouvé qu'il existe des solutions pour relancer le Marché, notamment en mélangeant les ventes en ligne et les ventes physiques, la stratégie du 'Bricks and clicks'. La société de Patrick Drahi est ainsi parvenue à maintenir 70% de son chiffre d'affaires, tout en conservant un taux de lots invendus intact à 25%. Sotheby's termine le 1er semestre 2020 avec 1,5 Mrd$ pour les ventes aux enchères de Fine Art, contre 1,03 Mrd$ pour Christie's.

L'immense retard que le Marché de l'Art accusait, il y a quelques mois encore, en matière de culture numérique est en passe d'être rattrapé. La pandémie mondiale du Covid-19 n'a fait qu'accélérer un processus inéluctable décrit depuis vingt-cinq ans par Artprice. La dématérialisation du Marché de l'Art est enfin effective ».

Produit des ventes aux enchères de Fine Art aux 1er semestres

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/09/202009-Fineart-S1.jpg]

Le confinement d'ailleurs n'a pas empêché de nombreux artistes de réaliser de très belles performances. Soit que leur marché se prêtent parfaitement aux ventes en ligne, soit que les belles pièces étaient tellement attendues que rien n'a pu freiner l'envie des collectionneurs.

Artprice analyse le marché de cinq artistes dont la cote s'est maintenue ou a continué de grimper pendant la crise sanitaire.

1. George Condo (1957), un marché mondial dématérialisé

Il est l'artiste contemporain américain le plus performant du moment aux enchères. La demande est si forte, aux quatre coins du monde, que les œuvres de George Condo se vendent aussi bien ligne qu'en salles de ventes. Sur le premier semestre 2020, 57 pièces ont été adjugées pour plus de 22 m$, avec deux nouveaux records.

La toile Antipodal Reunion (2006) a d'abord été la première vente en ligne de l'histoire de Sotheby's à franchir le seuil du million de dollars, le 21 avril 2020. Deux mois et demi plus tard, la peinture Force Field (2010) s'est envolée pour 6,9 m$ chez Christie's à Hong Kong : un nouveau record mondial pour le peintre.

Le confinement n'a d'ailleurs pas arrêté la production de George Condo. Un solo show intitulé Internal Riot présentera ses dernières œuvres, réalisées pendant le lockdown, à partir du 5 novembre 2020 chez Hauser & Wirth à New York. Il s'agit de la première exposition personnelle de George Condo depuis que celui-ci a rejoint la prestigieuse galerie suisse, en début d'année.

2. Amoako Boafo (1984), un succès à double tranchant

Achevée au début de l'année 2019, la toile Bathing Suit est apparue en salle de vente huit mois plus tard, juste avant la crise sanitaire, mais après avoir déjà changé trois fois de mains. C'est le collectionneur-spéculateur Stephan Simchowitz qui la mise en vente chez Sotheby's à Londres. Estimée entre 40 000$ et 65 000$, elle a finalement été vendue 881 500$, soit 13 fois l'estimation haute.

Originaire du Ghana, Amoako Boafo s'est installé à Vienne en Autriche tandis que sa galerie, Marian Ibrahim, se trouve à Chicago. Il a confié à Bloomberg qu'il se méfiait d'un résultat aussi sensationnel aux enchères. A choisir, l'artiste préférerait entrer dans les collections d'un grand musée ou bénéficier d'une exposition personnelle d'envergure.

Depuis le début du confinement, 21 autres toiles d'Amoako Boafo sont passées aux enchères et ont toutes été vendues au-delà des estimations, sans dépasser le record établi par Bathing Suit.

3. Kengo Takahashi (1982), un baptême en plein confinement

La sculpture Flower Funeral Deer (2018) est la première oeuvre de l'artiste japonnais Kengo Takahashi présentée en salle de ventes. Elle a été achetée pour 100 000$, le 14 mai 2020, lors d'une vente en ligne dédiée à l'Art Contemporain chez Sotheby's. Véritable prouesse technique en fonte d'aluminium, cette œuvre est une pièce unique qui a déjà été exposée au Musée des Arts Décoratifs de Paris, puis au Kanazawa Museum.

Avec cette vente, Kengo Takahashi réalise la meilleure entrée aux enchères depuis le début du confinement. Artprice dénombre pourtant 356 artistes qui ont enregistré une première adjudication depuis le mois de mars. La deuxième meilleure entrée est signée Maria Farrar (1988) avec sa toile Baguette (2017), vendue 69 500$ par Christie's, le 28 mai 2020.

4. Claire Tabouret (1981), une vente de charité réveille son marché

Nouvel espoir de la scène artistique française, Claire Tabouret défend une peinture figurative aux jeux de couleurs tantôt sobres, tantôt flamboyants, mais qui plongent toujours ses portrait dans une grande sentimentalité. Sa toile Les débutantes (2014) a été le lot phare d'une vente de charité organisée à Paris pour soutenir le personnel soignant en pleine crise du Coronavirus.

La jeune protégée des galeries Almine Rech (Europe), Perrotin (Asie) et Night Gallery (Etats-Unis) a ensuite enregistré une vente record aux enchères, le 9 juillet 2020 à Hong Kong, pour sa toile Les déguisements (2015), adjugée 452 000$ (frais inclus) par Phillips.

5. Lucas Arruda (1983), ses horizons mélancoliques fascinent les collectionneurs

Débutés en 2010, la série Deserto-Modelo a rendu célèbre le peintre brésilien Lucas Arruda. Il a été découvert par la galerie Menes Wood DM mais a ensuite rejoint l'écurie de David Zwirner en 2017. Ses petits paysages, fleurtant avec l'abstraction, ont déjà conquis de grandes institutions, depuis la Fondation Beyeler jusqu'à la Collection François Pinault.

La première apparition aux enchères d'une oeuvre de cette série remonte au mois de novembre 2019. Une petite huile sur toile exécutée l'année précédente, estimée entre 80 000$ et 120 000$, a été vendue 312 500$ par Sotheby's à New York. Cette année, sept autres petits tableaux ont déjà été présentés aux enchères, où ils ont tous trouvé acquéreur.

