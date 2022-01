Artmarket com : Botticelli et Magritte, deux chefs-d'oeuvre pour ouvrir les enchères en beauté

Botticelli et Magritte, deux chefs-d'oeuvre pour ouvrir les enchères en beauté [21/01/2022]

Plusieurs trophés sont déjà très attendus aux enchères pour ce premier trimestre. L'apparition d'œuvres d'une qualité incomparable constitue au passage un indicateur du formidable élan de confiance dont bénéficie actuellement le marché des enchères. Cette semaine, Artprice vous présente deux chefs-d'œuvre amenés sur le marché par Sotheby's entre janvier et mars 2022.

Temps fort de ce début d'année, un bijou de Sandro Botticelli sera mis en vente par Sotheby's ce 27 janvier à New York assorti d'une estimation de 40 millions de dollars qui pourrait bien être dépassée. The Man of Sorrows, un christ de douleurs réalisé à la fin de la carrière de Sandro BOTTICELLI ne peut manquer de convoquer un autre tableau du maître florentin Portrait of a young man holding a roundel, vendu en janvier 2021 par la même maison de ventes pour un montant record de 92m$.

Sotheby's enregistrait alors la 2ème meilleure adjudication de tous les temps pour un Maître Ancien, le record absolu étant détenu depuis 2017 par le célèbre Salvator Mundi de LEONARDO DA VINCI cédé pour 450,3m$ chez Christie's.

Pour George Wachter, co-directeur des Peintures de Maîtres anciens chez Sotheby's, "Mettre aux enchères une œuvre de cette qualité de Botticelli est un événement majeur dans le monde des Maîtres anciens, mais le faire un an après la vente historique du Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon de Botticelli est un phénomène qui ne se produit qu'une fois par génération."

The Man of Sorrows contient par ailleurs un secret car un dessin représentant une Vierge à l'enfant a été tout récemment découvert sous le portrait du Christ, après une analyse infrarouge. Ce "petit plus" aura certainement un effet stimulant sur les enchères.



A l'issue de l'année 2021, le marché mondial des œuvres anciennes atteint 951m$ pour 17 400 lots vendus, selon les derniers chiffres d'Artprice. Si Sotheby's s'impose comme le leader sur ce segment avec 23% de part de marché (devant Christie's à 20 % et Poly à 18%), cela ne l'empêche pas de s'afficher par ailleurs comme l'un des grands pionniers du marché ultra-contemporain des NFT. Au cœur de l'émergence de l'art ultra-contemporain et de la révolution de l'art numérique, les chefs-d'œuvre anciens restent et resteront indéniablement des biens universels et des valeurs absolues.

L'un des 17 tableaux de la série l'Empire des lumières de René MAGRITTE sera mis aux enchères par Sotheby's à Londres le 2 mars. Il s'agit même de la peinture la plus "charismatique" de cette célèbre série de 17 toiles selon Helena Newman, la présidente de Sotheby's Europe. En somme, l'œuvre s'impose comme un classique incontournable de l'histoire de l'art moderne.

"Chef-d'œuvre de l'art du XXe siècle, L'Empire des lumières réunit les deux éléments les plus fondamentaux de la vie quotidienne - ceux du jour et de la nuit. Avec sa dimension impressionnante, cette peinture cinématographique entraîne le spectateur dans l'univers intemporel de Magritte" (Helena Newman).

La dimension "impressionnante" affiche 114,5 x 146 cm pour cette œuvre achevée en 1961 pour Anne-Marie Gillion Croue, la fille de Pierre Croue, meilleur ami du peintre, mécène et collectionneur d'art surréaliste en Belgique.

L'analyse chronologique du nombre de lots vendus aux enchères révèle un pic de la demande pour René Magritte (près de 230 lots vendus en 2021). (Copyright Artprice.com)

Exposé au public dans les galeries Sotheby's à Los Angeles, Hong Kong, New York et Londres avant sa mise en vente, L'Empire des lumières est attendue pour renouveler le record de Magritte.

Cette toile emblématique arrive aussi au bon moment sur le marché : l'indice des prix de Magritte affiche déjà une progression de + 353% depuis 2000, et la demande est plus vive que jamais pour les œuvres du surréaliste, dont le nombre de lots vendus vient d'atteindre un record historique. Dans ce contexte très favorable, L'Empire des lumières pourrait flirter avec les 60m$ selon Sotheby's, c'est à dire plus du double d'un sommet actuellement détenu par Le principe du plaisir (27m$, Sotheby's, novembre 2018).