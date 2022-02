Artmarket com : Ce que le marché de l'Art attend de plus beau début mars

Ce que le marché de l'Art attend de plus beau début mars [18/02/2022]

Les belles ventes ont certes déjà repris depuis la fin du mois de janvier, notamment avec la vente du superbe "Christ de douleurs » (« The Man of Sorrows« ) de Botticelli, un chef-d'oeuvre parti pour 45.4m$ chez Sotheby's à New York à la fin du mois de janvier. Mais le rythme va s'accélérer dans 15 jours, lorsque Christie's et Sotheby's rivaliseronnt à nouveau pour trembler les enchères dès le 1er mars.

Christie's, entre Londres et Shanghai

Le 1er mars, Christie's orchestre trois sessions de ventes importantes, dont deux font le pont entre l'antenne de Londres et celle de Shanghai:

20th/21st Century: Shanghai Evening Sale

20th/21st Century: London Evening Sale

The Art of the Surreal Evening Sale, Londres

La vente entièrement surréaliste propose 22 chefs-d'œuvre, dont cinq toiles de René Magritte, pour qui la demande est plus vive que jamais. Point fort de cette vacation : une toile de la période surréaliste de Pablo PICASSO est attendue entre 19 et 32 millions de dollars. Intitulée La fenêtre ouverte, le tableau date de 1929, alors que Picasso était encore marié à Olga Khokhlova, tout en étant engagé depuis deux ans dans une histoire d'amour passionnée avec la jeune Marie-Thérèse Walter. Après avoir été exposée à Hong Kong, la toile sera visible à Londres entre le 23 et le 28 février, avant sa mise en vente.

Les sessions "20th/21st Century" sont naturellement plus dense, comprenant la création actuelle, et mélangeant artistes « blue chips" et "red chips". On retrouve ainsi les artistes les plus brûlants du marché, de Banksy à Amoako Boafo, aux côtés des grands classiques du 20ème siècle comme Pablo Picasso ou Egon Schiele.

Point d'orgue de ces ventes Christie's, un triptyque de Francis BACON exécuté en 1986-1987 est attendu entre 47 et 74 m$. Le chef-d'œuvre fera sa première apparition en salle de ventes, ayant été acheté en 2007 auprès de la Marlborough International Fine Art, à Vaduz (Triptych 1986-7).

Depuis son antenne shanghaienne, Christie's propose son plus beau Jean-Michel BASQUIAT : Il Duce, une grande toile de 1982 estimée entre 12,6 et 19 m$. Si des toiles majeures de Basquiat signent déjà des records depuis Hong Kong, celle-ci est la toute première à passer en ventes publiques en Chine continentale.

.Monet, Glaçons, environs de Bennecourt. 5,000,000-7,000,000 GBP. Sotheby's



Sotheby's, de Monet à Banksy

En mars, Sotheby's présente une série de ventes aux enchères avec des chefs-d'œuvre couvrant plus d'un siècle de production artistique. Menées par une toile emblématique de René Magritte de 1961, L'Empire des lumières, les ventes présentent les grands mouvements artistiques des 20e et 21e siècles, des innovations des impressionnistes jusqu'aux œuvres des artistes les plus émergents.

Le 2 mars, Sotheby's organise une vente de trois lots de BANKSY issus de la collection de Robbie Williams. Le chanteur aurait acquis Kissing Coppers, Girl with Balloon et Vandalised Oils (Choppers) peu de temps après leur exécution dans les années 2005-2006. Selon Sotheby's, cette vente devrait atteindre entre 7 et 10 millions de livres Sterling (entre 9 et 13 millions de dollars environ). Selon Artprice, Banksy, dont le record a été précipité à 25,4m$ l'année dernière, s'impose comme l'artiste le plus populaire du marché de l'art (avec un nombre record de transactions en 2021) et comme l'un des 10 artistes les plus performants du monde, selon un volume d'affaires de 205,8m$ sur le marché des enchères en 2021.

Le même jour sera mis en vente à Londres une œuvre exceptionnelle de René MAGRITTE, L'Empire des lumières, pourvue d'une estimation de 60 millions de dollars. Avant sa mise en vente, le tableau poursuit son tour du monde des grands collectionneurs, étant exposé publiquement dans les galeries Sotheby's de Los Angeles, Hong Kong, New York et, pour finir, Londres.

Créée en 1961 pour la baronne Anne-Marie Gillion Crowet, la fille du mécène de Magritte, le collectionneur belge surréaliste Pierre Crowet, l'œuvre est restée dans la famille depuis.

Ce chef-d'oeuvre est destiné à établir un nouveau record : en atteignant les 60 millions annoncés, il permettrait à Magritte de passer un nouveau seuil de prix, le maître surréaliste plafonnant à 24,6m$ avec la toile A la rencontre du plaisir (1962), vendue en 2020, chez Christie's Londres.

Evolution de l'indice des prix de René Magritte. Copyright Artprice.com

Autre temps fort du 2 mars, cinq toiles exceptionnelles de Claude MONET issues d'une même collection privée seront mises aux enchères avec une estimation combinée de l'ordre de 50 millions de dollars. Selon Sotheby's, les œuvres - toutes antérieures à 1900 - résument le Monet « moderne » qui a eu une si profonde influence sur les artistes et les mouvements ultérieurs. Véritable pilier des ventes de prestige, Monet est l'un des artistes les plus cotés et les plus performants selon un produit de ventes annuel de 305 millions de dollars en 2021 pour 26 toiles vendues seulement. Ses œuvres engagent des collectionneurs du monde entier, avec une demande importante en Asie.

A la fin du mois de novembre 2021, une toile de Monet de 1913 issue de la série des Nymphéas (Bassin aux nymphéas, les rosiers) est par ailleurs devenue l'œuvre occidentale la plus chère jamais vendue aux enchères en Chine continentale. Elle était proposée dans la toute première vacation d'art impressionniste et moderne organisée par la maison de ventes aux enchères chinoise China Guardian, où elle s'est vendue pour l'équivalent de 24 millions de dollars.