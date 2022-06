Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a lieu le 30 juin 2022, à 17 heures (accueil des actionnaires à partir de 16h15), Domaine de la Source 69270 à St Romain au Mont d'Or.

Les conditions sanitaires liées à la propagation du virus COVID19 se sont améliorées et nous nous réjouissons de pouvoir de nouveau vous accueillir physiquement à notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ce 30 juin 2022.

Ceci étant le virus COVID19 étant toujours présent, afin de préserver la santé de nos actionnaires, nos mandataires sociaux, nos administrateurs, nos salariés, nos commissaires aux comptes et conseils, nous devons rester vigilants c'est pourquoi nous demandons à toute personne souhaitant participer physiquement à notre assemblée générale de se munir d'un masque FFP2 et de respecter les consignes sanitaires et de distanciation sociale pour le bon déroulement de l'assemblée.

Nous vous rappelons que l'ensemble des informations et documents préparatoires à notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est à votre disposition sur le site internet de notre société à l'adresse suivante :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_communication_financiere.html

L'avis de réunion valant avis de convocation, incluant l'intégralité du texte des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le 20 mai 2022 au BALO.

Il est consultable sur le site du BALO à l'adresse suivante :

https://fr.ftp.opendatasoft.com/datadila/JO/BALO/pdf/2022/0520/202205202201910.pdf

et sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_pdf/artmarket-avis-de-reunion-BALO-20.05.22-.pdf

L'avis de convocation a été publié le 9 juin 2022 dans le journal d'annonces légales Le Progrès.

L'exposé des motifs et projet de texte des résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire est disponible sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_pdf/artmarket-expose-motifs-et-projet-resolutions-AGOA-30-06-22.pdf

Les documents prévus, notamment, par les articles L 225-115 et R225-83 du code de commerce sont tenus à votre disposition dans les délais légaux auprès de :

ARTMARKET.COM :

- par courrier au siège social : Domaine de la Source 69270 St Romain au Mont d'Or,

ou

- par email : ag@artprice.com

ou

- par courrier : 6 avenue de Provence - 75441 Paris Cedex 9,

ou

- par mail : serviceproxy@cic.fr

Le formulaire de vote est disponible sur le site d'Artprice.com à l'adresse suivante :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_pdf/artmarket-formulaire-de-vote.pdf

Le rapport financier annuel 2021 peut être consultés sur les sites internet d'actusnews et d'Artprice.com aux adresses suivantes :

https://www.actusnews.com/fr/soc/artmarket/documents

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_pdf/artmarket-com-rapport-financier-annuel-28-04-22.pdf

Le rapport annuel 2021 d'Artmarket est disponible sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

https://serveur.serveur.com/Press_Release/2022_communication_financiere.html

Nous vous informons que le nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital d'Artmarket.com à la date de la publication de l'avis de réunion étaient les suivants :

Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote théoriques* Nombre total de droits de vote réels* 6 651 515 8 763 944 8 763 944

(*) Toutes les actions de la société disposent des mêmes droits de vote à l'exception des actions auto-détenues qui perdent leur droit de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de 2 ans qui bénéficient de droits de vote double.

