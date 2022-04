Artmarket com : La nouvelle nature d'ART PARIS, à découvrir dès le 7 avril

La nouvelle nature d'ART PARIS, à découvrir dès le 7 avril [01/04/2022]

Constatant que "le milieu de l'art fait figure de mauvais élève en matière d'environnement", Guillaume Piens, directeur du salon Art Paris, a fait preuve d'initiative pour cette 24e édition, repensant toute la chaîne de la foire et ouvrant le champ de réflexion sur des oeuvres liées à la nature et à l'écologie.

Art Paris 2022 entend marquer un tournant dans la façon d'organiser les foires et des consolider les prises de conscience, non seulement à travers la création de deux parcours thématiques Art & environnement et Histoires naturelles, avec la complicité d'Alice Audouin et d'Alfred Pacquement, mais aussi en repensant tous les services d'Art Paris dans une démarche unique d'écoconception, allant du changement des éclairages halogènes en spots LED et du recyclage des textiles des cimaises en matériau isolant, à un site Internet moins énergivore.

"Qu'il s'agisse d'un bien, d'un service, toutes les étapes du cycle de vie d'un produit sont prises en compte pour l'inventaire des flux, du « berceau à la tombe »." Guillaume Piens

En partenariat avec Art Paris, Artprice a le plaisir de proposer sur le salon une brochure contenant divers textes, dont une introduction sur la situation du marché de l'art français (Céline Moine), et des entretiens avec Guillaume Piens, directeur d'Art Paris; Alice Audouin, commissaire d'expositions, présidente et fondatrice de l'association Art of change 21, et Alfred Pacquement, consultant culturel et commissaire d'expositions indépendant. En voici quelques extraits :

Alfred Pacquement - Pourquoi un focus sur la nature ?

Cette thématique « Histoires naturelles : un regard sur la scène française » m'est apparue comme pertinente ayant constaté que les artistes aujourd'hui comme hier sont nombreux à s'emparer de sujets issus de leur approche de la nature dans tous ses aspects. On pourrait croire que peindre des fleurs, représenter des animaux, traiter du paysage, relèveraient d'une époque ancienne, avant la modernité. Or ces thèmes sont aujourd'hui omniprésents . Il suffit de faire le tour des expositions du moment pour s'en rendre compte. La nature, grand sujet de notre temps, est au cœur des préoccupations citoyennes, sociologiques, philosophiques ; or les artistes ne sont pas en reste. En réfléchissant à ce focus, je n'ai cessé de réaliser combien des artistes de diverses générations ont travaillé autour de cette thématique de la nature avec des propos artistiques très variés et ouverts, mais surtout redoublent d'intérêt pour elle. Ce n'est sans doute pas un hasard si dans cette époque d'incertitude et de mise en question, la nature redevient un sujet majeur.

Alice Audouin - Constatez-vous que de plus en plus d'artistes s'emparent de la question de l'urgence écologique ?

(…) Ce qu'il faut surtout souligner, c'est la double manière de s'emparer de l'écologie, à la fois comme thématique de travail, mais aussi sous l'angle du processus, de la production, avec la montée de l'éco-conception par exemple. De plus en plus d'artistes mesurent l'impact de leurs œuvres, de leur studio, et parlent d'écologie avec leurs galeries ou les musées qui les exposent. Par exemple Tomas Saraceno a demandé à sa nouvelle galerie Neugerriemschneider de changer ses horaires d'ouverture pour économiser de l'énergie ! Sans parler d'Olafur Eliasson qui a transporté ses œuvres de Berlin à Tokyo sans utiliser l'avion pour son exposition Sometimes the river is the bridge.

Quelques galeries sur Art Paris :

gb agency (Paris), Pietro Sparta (Chagny), Max Hetzler (Berlin, Paris et Londres), Bernier Eliades (Athènes, Bruxelles), Danysz (Paris, Shanghai, Londres), Galerie Claire Gastaud (Clermont-Ferrand, Paris), rodolphe janssen (Bruxelles), Magnin-A (Paris), Galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles), Perrotin (Paris), Kamel Mennour, etc.

