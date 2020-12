Artmarket com : La valeur du jour à Paris ARTMARKET.COM dit avoir battu son record de chiffre d'affaires et domine le SRD

© AOF 2020

Artmartket.com domine largement l'indice SRD ce matin, gagnant 7,72% à 7,26 euros. Le site Internet de vente d'oeuvres d'art a affirmé ce matin avoir battu en 2020 "son record de chiffre d'affaires annuel depuis 1997", année de sa création, sans toutefois en donner le montant. Pour son directeur Thierry Ehrmann, "c'est la démonstration absolue de la résilience d'Artmarket.com", et confirme une nouvelle fois l'importance des plateformes numériques dans un monde où le travail à distance devient peu à peu la norme sous l'effet de la crise du covid-19."Depuis l'origine en 1997, Artmarket.com anticipe la dématérialisation du Marché de l'Art", se targue le site Internet. "Cette dématérialisation est désormais la seule issue pour les acteurs influents du Marché de l'Art, Maisons de Ventes, galeries, musées, foires et salons, etc.. Il n'y aura pas de retour en arrière."Au troisième trimestre 2020, Artmartket.com a réalisé un chiffre d'affaires de 1,885 millions d'euros, en repli de 4% par rapport à la même période l'an dernier.