En 2020, Artmarket.com a battu son record de chiffre d'affaires annuel depuis 1997, tout cela en dépit de la crise sanitaire mondiale qui a mis à genoux un grand nombre de business models et de secteurs économiques. Cette crise économique sans précédent qui frappe le monde en 2020 n'a pas impacté les revenus d'Artmarket.com.

thierry Ehrmann : « C'est la démonstration absolue de la résilience d'Artmarket.com. »

Ce n'est pas le fruit du hasard et les raisons sont les suivantes :

- Depuis l'origine en 1997, Artmarket.com anticipe la dématérialisation du Marché de l'Art. Cette dématérialisation est désormais la seule issue pour les acteurs influents du Marché de l'Art, Maisons de Ventes, galeries, musées, foires et salons, etc.. Il n'y aura pas de retour en arrière. En témoigne tout récemment l'article du 28 Décembre 2020 de FranceTvInfo.fr au titre explicite: "Coronavirus : les ventes aux enchères en ligne explosent"

- Artmarket.com est adapté à 100% au télétravail depuis 2004 (rapport RSE inclus dans le document de référence AMF) tant au niveau des ressources humaines que des moyens technologiques. Cette adaptation est la clé pour la continuité des services, sans perte de clientèle.

Un groupe ne peut réussir dans le télétravail que s'il possède la culture et les process nécessaires qui ne peuvent s'acquérir que sur plusieurs années. Un groupe infime de sociétés possèdent ces caractéristiques.

- Le passage des enchères via Internet et le temps passé à domicile en très nette augmentation font que les internautes ont besoin de données fiables et indépendantes, celles d'Artprice by Artmarket, pour participer aux enchères en toute sécurité, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur, et s'informer sur le Marché de l'Art.

Artmarket.com est à la base de la normalisation du Marché de l'Art et donc de sa dématérialisation à travers de sa Place de Marché Normalisée® aux enchères et à prix fixe. Cette normalisation, initiée depuis 2001 par le rachat de Xylogic Suisse, fait l'objet d'une protection intellectuelle sur l'ensemble des pays où le Marché de l'Art opère.

La règle d'or pour le commerce en ligne est la confiance, dans le cadre du Marché de l'Art, Artprice by Artmarket.com est l'unique référent mondial depuis plus de 20 ans.

- Artmarket.com est un DNS générique qui capte naturellement les recherches sur le Marché de l'Art, la langue anglaise étant la langue du Marché de l'Art.

- L'Art présente une alternative de placement de plus en plus recherchée, face aux taux négatifs qui laminent l'épargne.

Artmarket.com, avec son département d'économétrie Artprice, est donc en ordre de bataille pour affronter 2021 sous les meilleurs auspices.

© 2020 ActusNews