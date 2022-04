Artmarket com : Top 10 des adjudications mondiales au premier trimestre

Top 10 des adjudications mondiales au premier trimestre [08/04/2022]

Plus de 200 œuvres ont animé le marché de l'art haut de gamme en dépassant le million de dollars au cours du premier trimestre. Magritte, Botticelli, Monet et Hockney ont été les signatures phares des grandes ventes passées Sotheby's, lorsque les plus beaux succès de Christie's reposent sur une incroyable toile de Franz Marc, un triptyque de Francis Bacon, un Picasso et un Lucian Freud.

Dans une course effrénées aux chefs-d'œuvre, la maison de ventes Christie's - qui a vendu un millier d'œuvres dans le monde et arrive en tête avec un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à 400m$ - ne détient pourtant pas la plus haute adjudication que l'on doit à une toile phare de René Magritte, vendue chez Sotheby's.

79,3m$ pour René MAGRITTE

L'Empire des lumières (1961), Sotheby's Londres, 02/03/2022

René MAGRITTE s'impose comme le grand gagnant du premier trimestre : non seulement il remporte la plus haute adjudication au seuil de 80 millions de dollars mais il est aussi l'artiste le plus performant du monde, devant Picasso et Basquiat.



2022 sera sans doute "l'année Magritte"! Elle démarre en tous cas sur les chapeaux de roues avec un emblématique Empire des Lumières parti pour 79,5m$ début mars chez Sotheby's, trois fois le précédent record du surréaliste (A la rencontre du plaisir, 24,6m$, Christie's Londres, 2020). Trois enchérisseurs étaient en lice au téléphone pour emporter ce tableau créé en 1961 pour la baronne Anne-Marie Gillion Crowet (fille du mécène de Magritte) et resté dans la famille depuis.

56,8m$ pour Franz MARC

The Foxes (1913), Christie's Londres, 01/03/2022

La toile Les Renards de Franz MARC est un véritable chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand à l'histoire tumultueuse. Spoliée durant la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre a été exposée pendant plus de 50 ans au musée Kunstpalast de Düsseldorf avant que les héritiers ne lancent une demande de restitution. Après sept années de patience, la toile enfin restituée a établi le nouveau record mondial de Franz Marc à 56,8m$.

Les œuvres de Franz Marc sont l'emblème d'une époque, mais aussi d'une pensée ou l'animalisation serait une voie de salut pour l'esprit de l'homme. Une pensée qui nous apparaît d'autant plus perspicace à notre époque où la nature et les animaux sont sans cesse malmenés par les activités et la vie humaine. Les artistes, parfois, sont des prophètes que l'on écoute plusieurs années après leur mort.



Franz Marc est par ailleurs décédé jeune, tué près de Verdun en 1916, à l'âge de 36 ans. Son œuvre n'est donc pas si dense. Il en passe une vingtaine par an aux enchères, pour une demande mondiale. Évidente depuis une quinzaine d'années, la revalorisation des œuvres de Franz Marc a commencé en 2007 avec 20,2m$ obtenus pour The Waterfall (1912) chez Sotheby's à New York. Cette adjudication a marqué un véritable tournant dans le dynamisme des prix de Marc car cette grande toile avait déjà été vendue aux enchères, en 1999, pour 12,2 m$ de moins ! En 2008, la même maison de ventes cédait Weidende Pferde III (1910) à Londres au prix de 24,3m$, mais c'est chez Christie's que l'artiste aura dépassé le seuil des 50 millions de dollars.

51,2m$ pour Francis BACON

Triptych 1986-7 (1986-1987), Christie's Londres, 01/03/2022

29 lots signés de Francis BACON ont été adjugés au cours du premier trimestre mais la seule œuvre marquante est ce triptyque de 1986 : vendu pour 51m$, il rejoint le Top 10 des triptyques "baconiens" les plus chers du marché. La figure du panneau de gauche y est inspirée d'une coupure de presse du président américain Woodrow Wilson quittant les négociations du Traité de Versailles en 1919; le panneau de droite par une photographie de l'étude de Léon Trotsky prise après son assassinat en 1940. Au centre se trouve une figure ressemblant à John Edwards, alors partenaire de Bacon.

Rappelons que le triptyque le plus coté de Bacon est Three Studies of Lucian Freud (1969). Vendu pour plus de 142m$ chez Christie's en 2013, il demeure la cinquième œuvre d'art la plus chère de l'histoire des enchères, après le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, Les Femmes d'Alger de Picasso, et deux nus couchés de Modigliani.

45,4m$ pour Sandro BOTTICELLI

The Man of Sorrows, Sotheby's New York, 27/01/2022

Exceptionnel ! En 12 mois, Sotheby's a réussi l'impossible en soumettant au marché deux purs chefs-d'œuvre de Sandro BOTTICELLI, maître de la Renaissance par définition rarissime. Seules 30 œuvres sont apparues aux enchères en 30 ans et les deux dernières sont parmi les plus belles. Après le record absolu obtenu en janvier 2021 pour Le Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon (92m$), un Christ des douleurs a changé de propriétaire pour 45,4m$. Un résultat jugé comme "décevant" par certains, malgré ses cinq millions au-dessus de l'estimation haute.

31 m$ pour Claude MONET

Nymphéas (1914/17), Sotheby's Londres, 02/03/2022

De la fin des années 1890 jusqu'à sa mort en 1926, Claude Monet se consacre essentiellement au cycle des Nymphéas, un ensemble unique et un véritable marqueur dans l'histoire de l'art moderne. Riche d'environ 250 toiles (dont plus de quarante panneaux de grands formats), la série des Nymphéas a été peinte durant les dernières années de la vie de l'artiste, alors que la touche de Claude MONETse fait de plus en plus abstraite à cause d'une cataracte affectant profondément sa vue. A la limite de la cécité, le peintre se fait opérer en 1923, mais seulement de l'œil droit. Cette correction optique ne le satisfaisant pas, il refuse ensuite la chirurgie de son œil gauche. Les toiles de cette époque diluent les détails et offrent des teintes plus aléatoires. Forcé à prendre des libertés avec la réalité visible, Monet nous donne à voir des toiles plus lyriques, donc plus émotionnelles.



Ce sujet étant le plus recherché avec la série des Meules, chaque apparition d'une toile de la série des Nymphéas sur le marché est un événement en soi. La dernière toile proposée a atteint 31m$ mais le record absolu pour ce sujet est fixé à 84,7m$ depuis 2018 pour une toile bien plus grande issue de la collection de David et Peggy Rockefeller.

26,8m$ pour Jean-Baptiste Siméon CHARDIN

Le Panier de fraises des bois, Artcurial Paris, 23/03/2022

Peint vers 1760, Le Panier de fraises des bois de Jean-Baptiste Siméon CHARDIN s'est envolé pour 26,8m$, au double de son estimation basse, chez Artcurial Paris fin mars. Véritable "icône de la peinture occidentale", restée dans la descendance d'Eudoxe Marcille jusqu'à sa mise en vente, l'œuvre a été acquise par le marchand new-yorkais Adam Williams.

Il s'agit là d'un triple record : celui de l'artiste qui n'avait jamais atteint le seuil des 10m$ auparavant, celui pour un tableau français du XVIIIe siècle vendu aux enchères, mais également le record du département "Maîtres anciens & du XIXe siècle" d'Artcurial.

20,8m$ pour Andy WARHOL

Silver Liz(Ferus Type)(1963), Shinwa Auction Tokyo, 30/03/2022

Il s'agit d'un record absolu pour toute œuvre d'art vendue au Japon ! Avec ses 20,8m$, la Silver liz (Liz Taylor argentée) d'Andy WARHOL dépasse tous les Picasso, Foujita et Kusama vendus sur place.

Tokyo, qui s'impose désormais comme la sixième ville mondiale pour la vente d'œuvres d'art aux enchères, n'a pas fini de faire parler d'elle sur le marché international des enchères.

21,7m$ pour Pablo PICASSO



La Fenêtre ouverte (1929), Christie's Londres, 01/03/2022

Peint alors que Pablo PICASSO était marié à Olga Khokhlova et déjà épris Marie-Thérèse Walter, La Fenêtre ouverte est un double portrait codé de sa période "surréaliste". Présenté pour la première fois aux enchères, sa "fraîcheur" sur le marché n'a pourtant pas fait exploser son prix. L'œuvre reste cantonnée à l'estimation basse annoncée.

20,2m$ pour Lucian FREUD

Girl with Closed Eyes (1986-1987), Christie's Londres, 01/03/2022

Portrait de l'ancienne maîtresse et muse de Lucian FREUD, l'écrivaine Janey Longman, Girl with Eyes Closed était restée dans la même collection depuis son achat au début des années 90'. Intimiste, la toile a été prisée à plus de 20m$, rattrapant son estimation haute. Il est vrai que le petit-fils de Sigmund Freud est l'un des peintres favoris de notre époque et compte parmi les artistes vivants les plus cotés. Rappelons que sa toile Benefits Supervisor Resting a atteint 56m$ chez Christie's New York en 2015…

18,8m$ pour David HOCKNEY

Garrowby Hill (2017), Sotheby's Londres, 02/03/2022

Achetée à la Pace Gallery de New York en 2018, le superbe paysage vallonné Garrowby Hill sera resté seulement trois ans dans la même collection. Les tentatives de revente rapide sont tentantes pour cet artiste comptant parmi les plus cotés de notre époque ! La cote de David HOCKNEY (1937) a encore progressé depuis les 90m$ obtenus en 2018 pour Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (Christie's), tandis que la demande se fait de plus en plus pressante… Un taux de réussite de ventes exceptionnel de 90% démontrait, l'an dernier, l'éclatante popularité d'un artiste octogénaire à la créativité toujours pimpante.

Evolution de l'indice des prix de David Hockney depuis 2001 (copyright Artprice.com)