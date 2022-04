Artmarket com : Un marché de la photographie sans éclat

Un marché de la photographie sans éclat [19/04/2022]

Le marché de la photographie s'est-il essoufflé ou est-il en train de se stabiliser ? C'est la question que nous nous sommes posés à l'issue des dernières ventes de Sotheby's, Christie's et Phillips dédiées à cette catégorie d'œuvres d'art. Des ventes aux résultats très mitigés…

En février dernier, Sotheby's vendait une merveille d'Ansel Adams, Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941), pour 504 000 $. La somme paraît coquette mais Sotheby's en espérait un résultat bien supérieur, ayant établi une estimation haute à 700 000$, proche du record enregistré par le même sujet en 2020 (685 500 $). Un résultat honorable mais finalement timide pour commencer l'année.

Deux mois plus tard, la magie n'opère toujours pas malgré la vente de la très belle collection Richard Gere chez Christie's. Le résultat total du 7 avril se hisse à 2,4m$ avec des tirages très majoritairement vendus dans leurs fourchettes d'estimation à l'exception de quelques-uns dont :

Temná vlna (The Dark Wave), 1926 de Frantisek DRTIKOL (1883-1961), cédé pour 352 800$ contre une estimation haute de 150 000$, cette vente marque le nouveau record mondial du photographe tchécoslovaque.

Mr. Peanut in Times Square, N.Y. C., 1956 de Diane ARBUS (1923-1971) disputé 10 fois son estimation moyenne jusqu'à 75 600$, ce sujet n'ayant jamais été proposé aux enchères par le passé.

Mediterranean with Mount Agde, 1856-1859 de Gustave LE GRAY (1820-1884) emporté pour 75,600$ contre une estimation haute donnée à 50,000 $

Jesse at 9, 1991 de Sally MANN (B. 1951) parti au quadruple de son estimation basse, pour la somme de 40 320$, un sommet pour ce cliché, le record absolu de Sally Mann culminant à 266 500$ depuis 2012.

Temná vlna (The Dark Wave), 1926 de FRANTIŠEK DRTIKOL (1883-1961)

La provenance Richard Gere a été porteuse pour ces quelques clichés dont les résultats outrepassent de loin les attentes, mais deux jours avant cette dispersion, une autre vente de Photographies de Christie's a manqué de nerf, y compris pour des tirages célèbres, habituellement très convoités. Sont restés invendus les Cuzco Children d'Irvin Penn, l'iconique Sie Kommen (Naked) d'Elmut Newton, plusieurs clichés signés Robert Frank, mais aussi les contemporains de premier plan Shirin Neshat et Hiroshi Sugimoto, dont les courbes d'indices de prix semblent aujourd'hui anémiés.

Indices des prix comparés de Shirin Neshat et Hiroshi Sugimoto

Le marché de la photographie contemporaine paraît être plus dynamique chez Phillips, qui clôturait sa vente dédiée du 6 avril sur un résultat de 3,9m$ : mieux que la dispersion de Richard Gere chez Sotheby's ! A la tête du département Photographies de Phillips, Sarah Krueger déclarait à l'issue de la vente: « nous sommes satisfaits des prix élevés des classiques et contemporains lors de notre vente aux enchères d'avril. Vik Muniz, Peter Hujar, Gregory Crewdson et Thomas Ruff étaient tous très demandés, et les résultats solides d'Ansel Adams démontrent l'attrait durable de ce photographe américain. Nous avons établi de nouveaux records d'enchères pour un groupe diversifié de photographes, dont Jose Dávila et Marcia Resnick, et nous sommes heureux de présenter leur travail à de nouveaux collectionneurs du monde entier."

Les contemporains Vik Muniz et Gregory Crewdson ont remporté les meilleurs résultats, respectivement 119 700$ et 81 900$. Quant à Jose Dávila et Marcia Resnick, leur marché reste encore confidentiel, même si José DAVILA commence à atteindre des prix sérieux avec son nouveau record fraîchement établi à 52 920$.

Retour sur les photographies millionnaires de 2021

Au mois de novembre dernier que Christie's a remporté les 5 des 7 adjudications millionnaires de l'année 2021 grâce à d'importantes images de Cindy SHERMAN, Richard PRINCE et Barbara KRUGER. La cote des artistes américains Cindy Sherman et Richard Prince se maintient donc à un bon niveau niveau face à d'autres contemporains dont le marché s'est considérablement tassé au cours des dernières années.



Top 10 des photographies vendues aux enchères en 2021 :



3 150 000 $ : Untitled - 1981 de Cindy SHERMAN (Christie's NY, 09/11/2021)

3 030 000 $ : Untitled (Cowboy) - 1997 de Richard PRINCE (Christie's NY, 09/11/2021)

2 190 000 $ : Untitled (Cowboy) - 2000 de Richard PRINCE (Christie's NY, 11/05/2021)

2 070 000 $ : Untitled - 1981 de Cindy SHERMAN (Christie's NY, 09/11/2021)

1 956 000 $ contre une estimation de 300,000 - 500,000$ : William Henry Fox Talbot's Gifts to his Sister de William Henry Fox TALBOT (Sotheby's, 21/04/2021)

1 590 000 $ : Untitled - 1981 de Cindy SHERMAN (Christie's NY, 09/11/2021)

1 170 000 $ : Untitled (Your Manias Become Science) - 1981 de Barbara KRUGER (Christie's NY, 09/11/2021)

Indices des prix comparés de Cindy Sherman et Richard Prince



Les performances annuelles d'Andreas Gursky se sont par exemple terriblement essoufflées en 10 ans. L'année ne fait certes que commencer et des ventes importantes sont attendues en mai et en novembre prochain. Rien ne laisse néanmoins présager un sursaut pour cette catégorie de marché dont le résultat annuel accuse un ralentissement de -19% en 10 ans…

Evolution du produit de ventes annuel aux enchèers d'Andreas Gursky