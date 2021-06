Scène de rue à Montmartre (1887) de Vincent Van Gogh a permis à la France, en mars 2021, de renouer avec le marché très haut de gamme. Il s'agit de la meilleure enchère française depuis octobre 2019 et Le Christ Moqué de Cimabue. C'est à Paris que Sotheby's et Mirabaud-Mercier ont choisi de mettre en vente cette toile, bien française : une scène parisienne conservée dans une collection française depuis plus d'un siècle.

La France reste l'un des plus importants greniers d'art, comme le prouve aussi la redécouverte d'un Fragonard, estimé 1,8m$ - 2,4m$, Un philosophe lisant, mis en vente par Maître Antoine Petit et Enchères Champagne à Epernay ce 26 juin 2021. Mais la place de marché parisienne ne bénéficie pas encore véritablement du Brexit.

Produit des ventes annuel de Fine Art aux enchères (1 janvier 2000 – 10 juin 2021)

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image1-UK-vs-France.png]

Vincent Van Gogh, Scène de rue à Montmartre (1887) : 15,4m$ le 25 mars 2021 chez Sotheby's & Mirabaud-Mercier

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image2-Vincent-Van-Gogh-Montmartre.jpg ]

thierry Ehramnn, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « Paris n'attire pas vraiment plus qu'avant des chefs-d'œuvre de l'étranger, comme a pu le faire Londres de nombreuses années durant et comme elle continue de le faire. Malgré le Brexit, la capitale anglaise souffle même encore de belles pièces à la France : Christie's a notamment vendu à Londres le 23 mars 2021 trois pièces maîtresses de la collection parisienne de Claude Hersaint, signées Miro, Magritte et Ernst, pour 31m$ ».

À ce jour, le Brexit ne profite donc pas encore à la France.

Sotheby's (34%) Christie's (17%), premières Maisons de Ventes en France

Les géantes anglo-saxonnes règnent encore sur la France en ce début d'année 2021. Sotheby's est actuellement deux fois plus performante que sa rivale mais celle-ci a prévu de clôturer le premier semestre, le 30 juin 2021, par une prestigieuse session 20th/21st Century. La différence reste de taille avec les maisons nationales : Artcurial 5 % du produit des ventes et Cornette de Saint Cyr 3% peinent à rivaliser.

Les grandes maisons anglo-saxonnes, installées à Paris, n'ont pourtant pas le monopole du marché haut-de-gamme. Cornette de Saint Cyr signe la deuxième meilleure enchère du premier semestre, à 7m$, pour la toile Hong Kong Night (1987) de Wu Guanzhong. Zao-Wou-ki compte pour sa part deux œuvres parmi les cinq plus belles ventes de l'année. Malheureusement, une grande partie de ses œuvres partent ensuite pour l'Asie.

Trois œuvres d'artistes chinois dans le top 5 des enchères françaises 2021

1. Vincent VAN GOGH (1853-1890), Scène de rue Montmartre (1887)

15,414,600$ - Sotheby's & Mirabaud-Mercier, Paris - 25/03/2021

2. WU Guanzhong (1919-2010), Hong Kong Night (1987)

6,866,900$ - Cornette de Saint Cyr, Paris - 14/04/2021

3. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Ville arabe (1953)

5,352,400$ - Sotheby's, Paris - 03/06/2021

4. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Zitterlein (1956)

4,725,800$ - Sotheby's, Paris - 03/06/2021

5. Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894), Le Petit bras de la Seine Argenteuil (c.1890)

4,242,300$ - Christie's, Paris – 30/03/2021

Le seuil symbolique des 10m$ n'a encore été franchi qu'une seule fois en 2021 à Paris, contre déjà 11 fois à Londres.

Phillips, qui possède des bureaux à Paris, choisit de fonctionner sans salle de ventes. Elle continue de privilégier New York, Londres et depuis 2016 (pour le Fine Art) Hong Kong.

© 2021 ActusNews