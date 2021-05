Le Marché de l'Art semblait avoir perdu ses habitudes et même tous ses codes depuis la vente en ligne de Everydays, le NFT de Beeple qui a récolté 69 m$ à lui seul au début du mois de mars. Toutefois, les grandes ventes new-yorkaises de printemps ont montré que les artistes blue-chips (Picasso, Basquiat, Monet, Warhol, etc.) restent les véritables piliers du Marché de l'Art international. Artprice constate que les principes fondamentaux qui justifient le prix d'une œuvre et la cote d'un artiste prévalent encore et toujours en 2021.

Evolution du prix de ventes aux enchères d'une toile de Picasso et de Basquiat

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image1-auction-price-evolution-picasso-basuqiat-artprice.png ]

Monet, Le Bassin aux nymphéas (1917-19), vendu 70,4 m$ par Sotheby's le 12 mai 2021

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image2-monet.jpg ]

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « La mutation du Marché de l'Art vers le numérique, embrassée il y a un peu plus d'un an, n'a pas fait trembler les bases sur lesquelles ce marché se développe depuis trois décennies. Sa structure stable et rationnelle a rapidement retrouvé ses couleurs depuis que les pays occidentaux ont commencé à sortir de la crise sanitaire ».

Plus d'un milliard de dollars en trois jours

Tandis que les ventes londoniennes ont été décalées de plusieurs semaines et ont été en partie affaiblies par l'entrée en vigueur du Brexit, les prestigieuses ventes aux enchères de New York ont été le premier grand rendez-vous du Marché de l'Art depuis plus d'un an. Cette concentration unique au monde en chefs-d'oeuvre modernes, d'après-guerre et contemporains, mis en ventes sur une poignée de jours, a rapidement rassuré les observateurs. Le premier lot mis en vente par Christie's le 11 mai, Night Vision d'Alex da Corte (1980), a doublé ses estimations pour atteindre 187 500$.

Artprice a consacré une analyse entière aux résultats de cette semaine cruciale, qui enregistre le premier résultat supérieur à 100 millions de dollars aux enchères depuis deux ans : https://fr.artprice.com/artmarketinsight/plus-dun-milliard-doeuvres-vendues-a-new-york-cette-semaine

Une demande forte et exigeante

Si Christie's et Sotheby's ont chacune mis en vente, à deux jours d'intervalles, une toile Abstraktes Bild de Gerhard Richter, toutes deux datées de 1992 et pratiquement de mêmes dimensions, la première a été vendue juste en dessous de 7m$ (sous les estimations de Christie's) tandis que la seconde, issue de la collection de Mrs. John L. Marion, s'est envolée pour 23,3 m$.

La très nette différence de prix entre ces deux œuvres, qui présentent des caractéristiques techniques tout à fait similaires, est extrêmement rassurante aux yeux d'Artprice. Elle y voit la marque d'une demande forte mais attentive à la qualité intrinsèque de chaque pièce ainsi qu'à leur provenance ; une demande en mesure d'ajuster son intensité et de se détacher des estimations.

Top 10 des envolées de prix à New York du 11 au 14 mai 2021

Salman TOOR, The Arrival (2019) : 867 000 $ (estim. 60 000 $ - 80 000 $)

Lynda BENGLIS, Knot / Hat B (1993) : 201 600 $ (estim. 15 000 $ - 25 000 $)

Hernan BAS, Loving Nobly (2004) : 94 500 $ (estim. 9 000 $ - 12 000 $)

James ENSOR, Sans titre (1888) : 143 750 $ (estim. 15 000 $ - 20 000 $)

Rashid JOHNSON, Anxious Red Painting (2020) : 1 950 000 $ (estim. 200 000 $ - 300 000 $)

Frank STELLA, Polar Co-Ordinates III (1980) : 47 880 $ (estim. 6 000 $ - 8 000 $)

Alexander CALDER, Le Buveur d'Eau (1967) : 378 000 $ (estim. 50 000 $ - 70 000 $)

Dana SCHUTZ, The Fishermen (2021) : 2 970 000 $ (estim. 400 000 $ - 600 000 $)

David HOCKNEY, Home-Made Prints (1986) : 963 800 $ (estim. 150 000 $ - 200 000 $)

Kees VAN DONGEN, Robert de Saint-Loup (1946-47) : 143 750 $ (estim. 20 000 $ -30 000 $)

Enfin, le classement des artistes les plus performants en salles de ventes en 2021 retrouve la domination des grands maîtres habituels. Beeple a désormais quitté le top 5 au profit de Claude Monet et d'Andy Warhol.

Top 10 des artistes par produit de ventes aux enchère (1 janvier 2021 – 15 mai 2021)

1. Pablo PICASSO - 252 155 000 $

2. Jean-Michel BASQUIAT - 217 287 000 $

3. Claude MONET - 129 984 000 $

4. Andy WARHOL - 108 030 000 $

5. Sandro BOTTICELLI - 93 538 000 $

6. BANKSY – 83 540 000 $

7. BEEPLE – 69 346 000 $

8. Vincent VAN GOGH – 63 253 000 $

9. ZAO Wou-Ki - 57 529 000 $

10. Roy LICHTENSTEIN - 55 613 000 $

Images :

