Artmarket.com : rapport financier annuel 2020, RN résistant, résultats records du CA internet Artprice et perspectives 2021 très positives.

Malgré la crise mondiale du Covid-19, Artmarket.com bat en 2020 son record de chiffre d'affaires Internet depuis sa création en 1997, pour la partie abonnements aux banques de données Artprice, et ce en dépit de la crise sanitaire mondiale qui a mis à genoux un grand nombre de business models et de secteurs économiques.

Enfin, Artmarket.com invite ses nouveaux actionnaires qui désirent connaître l'historique de la société à prendre pleinement connaissance de son information réglementée et très détaillée dans son Rapport Financier Annuel 2020, notamment au niveau des paragraphes << Activité et événements importants survenus au cours de l'exercice >> et << Événements importants intervenus depuis la date de clôture, le 31 décembre 2020, et perspectives d'avenir >> <> et << Informations complémentaires>> du rapport du Conseil d'Administration.

Artprice by Artmarket, en 23 ans, a mis en place l'ensemble des process industriels permettant de limiter l'effectif à une moyenne inférieure à 50 personnes pour un groupe où l'intégralité des charges en 2020, avec Artprice Images®, demeurent inchangées jusqu'à 90 M€ de C.A. en incluant les charges découlant de l'extension de la Place de Marché Normalisée® aux enchères et à prix fixe d'Artprice.

Ces résultats 2020 confirment la maîtrise parfaite et l'amélioration des coûts d'exploitation, notamment sur les coûts de R&D qui sont très importants et la résistance du modèle économique d'Artmarket.com à des stress tests extrêmes.

Le passage des enchères sur Internet et le temps passé à domicile en très nette augmentation font que les internautes ont besoin de données fiables et indépendantes, qu'ils retrouvent uniquement dans celles fournies par Artprice by Artmarket, pour participer aux enchères en toute sécurité, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur, et s'informer sur le Marché de l'Art. La fréquentation des banques de données en très nette hausse (record absolu sur 23 ans de statistiques) est un excellent marqueur.

Un leader mondial ne peut réussir dans le télétravail que s'il possède la culture et les process nécessaires qui ne peuvent s'acquérir que sur plusieurs années. Un groupe infime de sociétés possède l'ensemble de ces caractéristiques permettant notamment de rétablir les services et hiérarchies dématérialisées.

Depuis l'origine en 1997, Artprice by Artmarket anticipe la dématérialisation du Marché de l'Art. Cette dématérialisation est désormais la seule issue pour tous les acteurs du Marché de l'Art, Maisons de Ventes, galeries, musées, foires et salons, institutionnels, mais aussi, amateurs et collectionneurs... Il n'existe pas de retour en arrière possible.

La règle d'or pour le commerce en ligne est la confiance. Dans le cadre du Marché de l'Art, Artprice by Artmarket est l'unique référent mondial depuis plus

Pour 2021, Artmarket.com prévoit un important projet consistant à intégrer, par une participation, un cabinet d'expertise de renommée internationale. La sélection se fera parmi les plus importants partenaires et utilisateurs des banques de données Artprice by Artmarket. Cette participation et/ou acquisition permettra d'acquérir le dernier maillon de la chaîne du Marché de l'Art qui est l'authentification certifiée des œuvres d'art.

Artmarket.com par les nouvelles législations aux USA, en Europe et en Angleterre va pouvoir monétiser sa Place de Marché Normalisée à prix fixe et/ou aux enchères. Sa fiabilité et son impartialité est une référence inégalée par ses 14 ans d'existence sans le moindre incident dans le marché de l'art mondial qui est désormais sur Internet.

Le nombre d'annonces en ligne d'œuvres d'art sur la Place de Marché Normalisée est en augmentation constante. Avec Stripe, infrastructure de paiement pour le commerce en ligne, le client pourra encore plus simplement acheter ses œuvres sur le site Internet d'Artprice by Artmarket.

Artprice by Artmarket, qui a racheté la SSII historique du Marché de l'Art, a les briques logicielles pour proposer, dans différentes gammes de prix en prévision pour le 1er semestre 2021, des services payants en ligne qui, en quelques heures, permettront notamment aux petites et moyennes structures, aux marchands, galeries, antiquaires, Maisons de Ventes, etc… de basculer intégralement en ligne par la Place de Marché Normalisée® à prix fixe ou aux enchères d'Artprice et de produire leurs catalogues numériques et papier .

de 20 ans.

Artmarket.com est un DNS générique qui capte naturellement les recherches sur le Marché de l'Art, la langue anglaise étant la langue du Marché de l'Art et mondiale.

(12 premiers résultats naturels non sponsorisés sur 3,37 milliards de résultats sur Google.com avec la requête art market).

L'Art présente une alternative de placement de plus en plus recherchée (en moyenne +7% par an sur une moyenne mobile de 20 ans selon l'indice Artprice 100 ®), face aux taux négatifs qui laminent l'épargne.

Les chiffres et résultats Artmarket.com de l'exercice 2020 valident en tous points la stratégie de monnayer désormais tous les services et produits, permettant ainsi d'acquérir durant cet exercice de passer de 4 707 552 à 5 669 979 abonnés soit 962 127 nouveaux abonnés aux réseaux sociaux qualifiés, avec leurs modes comportementaux, dans le respect des textes en vigueur en France, en Europe et aux USA.

Artmarket.com, avec son département d'économétrie Artprice, est donc en ordre de bataille pour affronter 2021 sous les meilleurs auspices.

Pour plus d'informations sur ce chapitre, nous renvoyons le lecteur au rapport financier pour l'intégralité des évènements survenus au cours de l'exercice mais aussi pour les évènements postérieurs à la clôture des comptes de l'exercice.

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC -

Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdfArtmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.