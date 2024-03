Artmarket.com est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'art (peintures, estampes, dessins, sculptures, photos, etc.). Le groupe totalise 30 millions d'indices et résultats de ventes depuis le XVIIe siècle. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de sites Internet (96,9%) ; - autres (3,1%) : notamment exploitation d'une place de marché normalisée. 64,6% du CA est réalisé en Union Européenne.

Secteur Edition