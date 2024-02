ARTS Group Co.,Ltd, anciennement SUZHOU INDUSTRIAL PARK DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services intégrés de conception et d'ingénierie. La société est principalement engagée dans les activités de conception d'ingénierie, d'entreprise générale d'ingénierie, de supervision de construction et de services de gestion de projet dans le domaine de la construction. Les activités de la société couvrent les domaines de la construction publique, civile et industrielle. La société exerce ses activités sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie