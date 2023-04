Arundel a limité ses pertes en 2022

Zurich (awp) - La société d'investissement Arundel a encore dégagé une perte nette en 2022, mais moins élevée qu'un an auparavant. Le manque à gagner s'est élevé à 3,3 millions de dollars, après une perte de 12,2 millions en 2021, a indiqué la société mardi soir. Fin 2022, les fonds propres se montaient à 13,2 millions de dollars, contre 22,8 millions un an plus tôt.

La valorisation du dollar par rapport aux principales autres devises a pesé sur le résultat d'Arundel, car le groupe détient des actifs dans plusieurs devises alors que la majeure partie de sa dette est libellée en dollars.

L'affaiblissement du dollar cette année a changé la donne. Aux cours actuels, la valorisation des actifs de a société est plus élevée de près de 2,2 millions de dollars par rapport à fin 2022.

L'an dernier, un bon trois quarts des recettes d'Arundel sont issus de locations et le reste du conseil en placements, sans grands changements par rapport à 2021.

Au bilan, la valeur des immeubles dans le land allemand de Saxe se montait à 143,9 millions d'euros fin 2022, contre 142,8 millions fin 2021.

