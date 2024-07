Arundel AG est une société basée en Suisse qui fournit des services de banque d'investissement. La société opère à travers trois segments : Investissements dans des biens immobiliers loués par le gouvernement, qui est impliqué dans l'acquisition, l'exploitation et la location d'immeubles de bureaux en Allemagne. Le segment des investissements dans les terrains à bâtir comprend des acres de terrain en Inde destinés à l'aménagement résidentiel. La division de conseil en investissement, par l'intermédiaire des filiales de la société, offre des services de gestion d'investissement et de conseil aux family offices et aux gestionnaires de fonds. Arundel conseille également sur la formation, la restructuration, la gestion et l'administration de fonds d'investissement, en mettant l'accent sur les investissements en Europe, aux États-Unis et en Inde. Les services bancaires d'investissement de la société comprennent les placements privés d'actions, de dettes et de titres convertibles pour des émetteurs publics et privés, les fusions et acquisitions et d'autres conseils en matière de financement d'entreprise, ainsi que le développement et le placement de produits financiers structurés.

Secteur Sociétés holdings