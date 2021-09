Plombé par les revalorisations, Arundel glisse dans le rouge au premier semestre

Zurich (awp) - La société d'investissement immobilier Arundel a connu un premier semestre difficile, marqué par une lourde perte de valeur, qu'elle explique essentiellement par l'impact de l'augmentation du rendement des obligations d'Etat allemandes à 10 et 30 ans pendant la période sous revue.

Les revenus engrangés au cours des six premiers mois de 2021 ont dépassé les 5,0 millions de dollars, soit 8,9% de mieux qu'au premier semestre 2020, selon des chiffres non audités publiés vendredi. Le résultat net de la juste valeur sur les biens d'investissement et de développement est négatif à hauteur de 2,0 millions, contre un gain de près de 3,0 millions un an plus tôt.

Cet élément a fait glisser la performance opérationnelle dans le rouge (-0,86 million), contre un excédent de près de 4,6 millions, débouchant sur une perte nette de 5,5 millions, après un bénéfice de 2,6 millions.

Au 30 juin, les actifs totalisaient 224,4 millions, contre 225,6 millions au bouclement de l'exercice précédent.

Dans une note à ses actionnaires, la direction d'Arundel s'engage à rechercher des opportunités de refinancement plus avantageuses de sa dette et réduire les autres dépenses à court et moyen terme afin de "lutter aux incertitudes de l'environnement actuel", sans plus de précisions.

Elle s'attend également au dénouement d'un litige juridique impliquant sa filiale britannique portant sur un montant de 15,25 millions de livres plus coûts, frais et intérêts perdus par un investisseur, et avertit qu'un verdict défavorable risque d'avoir "un impact négatif substantiel".

buc/al