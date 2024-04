Arvana Inc. par l'intermédiaire de sa filiale Down 2 Fish Charters, LLC (D2F) exploite une entreprise de charter de pêche basée en Floride qui offre une gamme d'aventures maritimes curatives comprenant des charters côtiers, offshore et personnalisés pour les amateurs de pêche, les amoureux de la nature et les touristes. L'entreprise opère depuis un quai privé à Palmetto, en Floride, et dessert la région de la baie de Tampa ainsi que St Petersburg, Sarasota, Venice, Port Charlotte et Clearwater.

Secteur Sociétés holdings