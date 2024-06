Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Arverne Group (Paris:ARVEN) s’est tenue le 7 juin 2024 au 2 rue Saint Florentin 75001 Paris, sous la présidence de Monsieur Pierre Brossollet, Président-directeur général.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ainsi que par correspondance ou en donnant pouvoir au président par voie postale. Il était également possible de voter en séance pour les actionnaires présents. Les trente-sept résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées conformément aux recommandations du Conseil d’administration, notamment :

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023,

l’approbation des contrats de mandat social de Messieurs Pierre Brossollet et Sébastien Renaud,

la nomination pour une période de trois ans de Monsieur Bruno Gérard en qualité d’administrateur,

l’approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de cet exercice ainsi que les politiques de rémunération applicables en 2024 au Président-directeur général, au Directeur général délégué et aux mandataires sociaux,

les autorisations et délégations financières consenties au Conseil d’administration

Pierre Brossollet a présenté aux actionnaires les réalisations de 2023, ainsi que les ambitions du Groupe à horizon 2030.

En conclusion de cette Assemblée Générale, Pierre Brossollet a déclaré : « Je suis ravi que lors de cette première assemblée générale depuis notre entrée sur Euronext Paris, nos actionnaires aient très majoritairement apporté leur soutien aux résolutions proposées par le Conseil d’administration. Je les remercie vivement de leur confiance qui nous engage. Nous allons poursuivre le développement de nos activités afin de valoriser les ressources du sous-sol français au service de la transition énergétique. »

Le résultat des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en Assemblée Générale seront disponibles prochainement sur le site internet www.arverne.earth.

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.

Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240607837624/fr/