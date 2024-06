Regulatory News:

Filiale d’Arverne Group (Paris:ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production d’énergies renouvelables du sous-sol, DrillHeat annonce avoir atteint les 55 000 mètres de sondes géothermiques installées sur le territoire français. Ces sondes, posées entre 100 et 200 mètres de profondeur, permettent aux partenaires de DrillHeat de chauffer et de rafraîchir des bâtiments grâce aux calories naturelles du sous-sol.

Forte de son parc de 6 appareils de forage – dont 3 acquis depuis début 2024 -, DrillHeat est devenue, en moins de deux ans, l’entreprise de forage de géothermie de surface disposant du plus grand nombre d’ateliers en France.

142 sondes ont été installées depuis le début de l’année, et près de 400 depuis les premières réalisations de DrillHeat en octobre 2022, sur des chantiers tels que la construction d’un gymnase municipal à Sarliac-sur-L’Isle, celle d’un immeuble de bureaux pour Icade Promotion Tertiaire ou la rénovation énergétique du campus de l’Institut Agro de Montpellier, en partenariat avec Dalkia. L’ensemble des sondes installées sont intégrées à des installations diverses permettant de produire près de 7 GWh de chaleur décarbonée chaque année, soit la consommation de 350 bâtiments de 100m²*.

De nombreux nouveaux projets sont déjà planifiés sur les prochains mois, et concernent des activités diverses (groupes scolaires, piscines municipales, EHPAD, bâtiments tertiaires…). La dynamique commerciale est donc clairement confirmée et engagée.

Pierre Brossollet, Président-directeur général d’Arverne Group : « Je suis fier du cap franchi par DrillHeat. Cette réussite est le fruit du travail de toute l’équipe qui contribue activement à la décarbonation des usages en installant des sondes géothermiques partout en France. Le Groupe Arverne va poursuivre son développement pour valoriser, au service de la transition énergétique, les ressources renouvelables du sous-sol encore trop peu utilisées aujourd’hui. »

*Estimation effectuée à partir de chiffres de l’ADEME sur la consommation des bâtiments

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.

Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth

A propos de DrillHeat

Filiale opérée et détenue à 50% par Arverne Group, DrillHeat se positionne en tant qu’acteur incontournable de la décarbonation des bâtiments par la géothermie de surface. DrillHeat réalise des forages de sondes géothermiques, entre 100 et 200 mètres de profondeur, qui permettent grâce à une pompe à chaleur géothermique de chauffer et rafraichir des bâtiments.

www.drillheat.com

