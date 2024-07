Regulatory News:

Arverne Group (Paris:ARVEN), acteur industriel spécialisé dans les énergies renouvelables du sous-sol, annonce l’initiation de la couverture de son titre par Kepler Chevreux.

L’étude, intitulée «Betting on subsoil», est assortie d’une recommandation à l’achat avec un objectif de cours à 8,10€, soit un potentiel d’appréciation de 27,8%% par rapport au cours d’ouverture du 23 juillet 2024.

Cette nouvelle collaboration marque la volonté d’Arverne Group de renforcer la visibilité boursière de son titre ainsi que d’élargir sa base d’investisseurs français et européens. Arverne Group rappelle que CIC Market Solutions et Oddo BHF suivent également le titre avec une recommandation à l’achat.

***

A propos d’Arverne Group

Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.

Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.

Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).

www.arverne.earth

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240723741539/fr/