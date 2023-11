Arvida Group Limited est un prestataire de soins aux personnes âgées basé en Nouvelle-Zélande. L'entreprise possède, exploite et développe des villages de retraite et des établissements de soins pour personnes âgées en Nouvelle-Zélande. La société possède et exploite 36 villages de retraite situés dans tout le pays et comptant plus de 6 750 résidents. Chaque village fonctionne de manière indépendante dans le cadre d'une structure d'entreprise qui soutient les opérations du village afin d'assurer la qualité et la cohérence du service. La société propose un continuum de soins qui va de la vie autonome à la maison de repos, à l'hôpital et aux soins pour personnes âgées. Elle compte 35 communautés dans tout le pays, dont beaucoup disposent de jardins, d'ateliers et d'une série d'installations récréatives, en plus d'offrir un éventail d'options de vie, allant des villas entièrement indépendantes aux soins à temps plein. Elle compte environ 763 hôpitaux, 545 maisons de repos et 236 centres de soins pour personnes atteintes de démence. Il compte également environ 4126 unités de retraite, dont 3 208 villas/appartements, 706 appartements avec services et 212 suites de soins.

Secteur Installations et services en soins de santé