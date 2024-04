Arvinas, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique dont l'objectif est d'améliorer la vie des patients souffrant de maladies débilitantes et potentiellement mortelles grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies qui dégradent les protéines responsables de la maladie. La société utilise sa plateforme PROTAC Discovery Engine pour mettre au point des chimères ciblant la protéolyse, ou dégradateurs de protéines ciblés par PROTAC, qui sont conçues pour exploiter le système naturel d'élimination des protéines de l'organisme afin de dégrader et d'éliminer sélectivement et efficacement les protéines pathogènes. La société a quatre programmes expérimentaux en phase clinique : le vepdegestrant (ARV-471) pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein ER+/HER2 localement avancé ou métastatique ; l'ARV-766 et le bavdegalutamide pour le traitement des hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, et l'ARV-102 pour le traitement des patients souffrant de troubles neurodégénératifs. Son produit candidat, ARV-393, est conçu pour cibler le lymphome à cellules B 6, ou protéine BCL6.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale