L'entreprise indienne Arvind enregistre une hausse de son bénéfice grâce à la demande pendant la saison des fêtes.

La société, qui fournit des tissus pour diverses marques, dont Calvin Klein, Ed Hardy et Tommy Hilfiger, a enregistré un bénéfice net de 1,25 milliard de roupies (15,26 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 695,8 millions de roupies un an plus tôt.

La société basée à Ahmedabad a également déclaré que son revenu trimestriel d'exploitation a augmenté de 2,9 % pour atteindre 21,7 milliards de roupies.

Le revenu du segment textile d'Arvind a augmenté de 1,8 % pour atteindre 17,6 milliards de roupies, tandis que son unité de matériaux avancés a enregistré une hausse de 5,1 % pour atteindre 3,1 milliards de roupies.

Les dépenses de la société, quant à elles, ont augmenté de 3,5 %.

Arvind s'attend à ce que les coûts des intrants du coton s'adoucissent à l'avenir et a déclaré qu'à l'approche de la saison des mariages, les marchés intérieurs pourraient rester forts.

Ses pairs, Vardhman Textiles et KPR Mills, ont enregistré une baisse de 57,4 % et 16,1 % de leurs bénéfices, respectivement, pour le trimestre de septembre.

(1 $ = 81,8900 roupies indiennes)