Arvind Limited est une entreprise textile à intégration verticale basée en Inde. La société opère à travers trois segments : Textiles, Matériaux avancés et Autres. Le segment des textiles comprend les tissus, les vêtements et la vente au détail de tissus. Le segment des matériaux avancés comprend les tissus et les vêtements de protection humaine, les produits industriels, les composites avancés et les tissus automobiles. Le segment Autres comprend le commerce électronique, les produits agricoles, les radios EPABX et les radios individuelles, le développement d'unités résidentielles et autres. L'entreprise fabrique également une gamme de chemises en coton, de denims, de tricots et de tissus de poids inférieurs (kakis), ainsi que des jeans et des chemises. Ses activités comprennent le tissu et l'habillement, les marques et la vente au détail, l'immobilier, l'ingénierie, l'Internet, les solutions environnementales, les matériaux avancés, les télécommunications et la confection. Ses filiales comprennent notamment Arvind PD Composite Private Limited, Arvind OG Nonwovens Private Limited, Arvind Internet Limited et Arvind Goodhill Suit Manufacturing Private Limited.