Le bénéfice du troisième trimestre de l'entreprise indienne Arvind s'effondre en raison de la faiblesse des ventes de denim.

La société basée à Ahmedabad a affiché un bénéfice net de 841,2 millions de roupies (10,30 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 927,7 millions de roupies un an plus tôt.

La société, qui fournit du tissu à des marques telles que Calvin Klein, Ed Hardy et Tommy Hilfiger, a déclaré que son revenu trimestriel d'exploitation a chuté de 12,8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 19,80 milliards de roupies.

Alors que la demande et les volumes de tissu sont restés stables au cours du trimestre, le denim a continué à lutter en raison d'une demande plus faible et d'une offre excédentaire, a déclaré Arvind dans un communiqué.

Les recettes de la société provenant du segment textile, qui contribue à environ 80 % des recettes totales de la société, ont chuté de 19,2 % pour atteindre 15,49 milliards de roupies au cours du trimestre. Le revenu des denims, qui est inclus dans le segment des textiles, a chuté de 44,8 %.

Son unité de matériaux avancés a enregistré une hausse de 26,5 % à 3,38 milliards de roupies.

Les réalisations de prix ont commencé à avoir une tendance à la baisse depuis le deuxième trimestre, reflétant la récente mollesse des prix des matières premières, a déclaré la société.

Les dépenses d'Arvind ont diminué de 11% au cours du trimestre.

"L'environnement Marco sur les marchés des États-Unis et de l'UE a commencé à montrer une certaine amélioration des perspectives, bien que le pronostic global reste toujours prudent étant donné l'inflation toujours plus élevée que l'objectif aux États-Unis, la poursuite de la guerre en Europe et la réouverture de la Chine", a déclaré Arvind.

La demande de textiles indiens sur les marchés internationaux a été touchée car les consommateurs ont réduit leurs dépenses en vêtements suite à une flambée de l'inflation après la guerre en Ukraine.

(1 $ = 81,6190 roupies indiennes)