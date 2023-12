Arway Corporation est une société canadienne qui propose une plateforme d'informatique spatiale alimentée par l'intelligence artificielle (IA), offrant un éventail d'expériences de réalité augmentée (RA) pour les espaces intérieurs. L'IPNN sans code et sans balise de la société permet la création de navigation, de visites, de partage d'informations, de notifications, de publicité et de gamification. Il fonctionne comme une solution multiplateforme sur iOS/ Android. La technologie de l'entreprise est optimisée pour les appareils mobiles et les lunettes AR : Vision Pro d'Apple, Magic Leap et HoloLens de Microsoft. ARway a des cas d'utilisation pour augmenter les espaces physiques, ce qui en fait un outil précieux pour les créateurs, les marques et les entreprises dans divers secteurs, y compris la vente au détail, l'immobilier, l'hôtellerie, les universités, les hôpitaux et autres. La plateforme ARway complète comprend : le Web Creator Studio, le kit de développement logiciel ARwayKit (SDK) et une application mobile pour iOs et Android.

Secteur Logiciels