Aryzta: Ethos se prononce aussi en faveur d'Andreas Schmid comme président

Zurich (awp) - Avant l'assemblée générale extraordinaire de mi-septembre, le boulanger industriel Aryzta enregistre un nouveau soutien. La fondation Ethos a annoncé mercredi qu'elle soutenait la proposition d'élire Andreas Schmid comme président du conseil d'administration. Lundi, l'influent conseiller américain ISS avait fait de même.

Ethos souligne dans son communiqué que M. Schmid, ancien patron de Barry Callebaut, jouit d'un grand savoir-faire dans l'industrie alimentaire. Il aussi de l'expérience comme président de Gategroup ou Flughafen Zürich, dont il a accompagné une restructuration. M. Schmid a aussi indiqué qu'il abandonnera ses autres mandats pour se consacrer à la tâche au sein d'Aryzta.

M. Schmid est opposé à l'ancien patron de Hiestand Urs Jordi, que les actionnaires Veraison et Cobas souhaitent voir reprendre la présidence. Selon ce groupe d'actionnaires, M. Jordi doit remettre Aryzta sur la bonne voie. ISS avait apporté son appui à l'élection de M. Schmid lundi soir.

Ethos et ISS se prononcent aussi pour l'élection de MM. Jordi et Heiner Kamps comme administrateurs. Selon Ethos, deux représentants du groupe d'actionnaires autour de Veraison et Cobas constitue une présence équilibrée et rejette le 3e candidat, Armin Bieri.

Ethos se prononce aussi contre la non-reconduction du mandat d'Annette Flynn et approuve celle de Kevin Toland, a indiqué Aryzta dans un communiqué séparé. ISS se prononce en faveur du maintien de ces deux administrateurs.

Ce qui est certain, c'est que l'actuel président, Gary McGann, quittera son poste à l'assemblée générale, tout comme les administrateurs Dan Flinter et Rolf Watter.

