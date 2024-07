Aryzta AG est une entreprise suisse active dans le secteur alimentaire. Elle se concentre principalement sur la boulangerie spécialisée. Les produits de la société comprennent des pains artisanaux, des produits de boulangerie sucrés et des produits du matin, ainsi qu'une gamme d'autres produits salés, tels que les pizzas, les tartelettes et les tartes. Elle opère à travers quatre segments, à savoir Food Europe, Food North America, Food Rest of World et Origin. Le segment Food Europe comprend le marché de la boulangerie spécialisée en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne, en Suède, en Pologne et au Danemark. Le segment Food North America comprend le marché de la boulangerie spécialisée aux États-Unis et au Canada. Le segment Food Rest of World comprend les activités en Australie, en Asie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. Le segment Origin est un groupe de services agricoles axé sur l'agronomie intégrée et les intrants agricoles au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne et en Ukraine. Les canaux de distribution de la société sont constitués d'un ensemble de commerces de détail, de commerces de proximité et de commerces indépendants, de restaurants à service rapide.

Secteur Transformation des aliments