Aryzta a profité des hausses de prix au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta s'est maintenu sur la voie d'une vive croissance au troisième trimestre de son exercice décalé, alimenté comme sur la première moitié par de généreuses hausses de prix. Le groupe prévient que la progression sur l'ultime partiel risque de pâtir d'une base de comparaison plus relevée, mais confirme ses ambitions d'améliorations tous azimuts pour l'ensemble de son année, qui s'achèvera fin juillet.

L'essor des volumes s'est amenuisé à 3,0% entre février et fin avril, après 5,8% sur les six premiers mois de l'exercice. L'impact des hausses de prix s'est établi à 19,9%, après 19,3%. La croissance organique a atteint 23,7%, pour un chiffre d'affaires de 533,9 millions d'euros, détaille le rapport d'étape diffusé mardi. Les effets de changes ont pesé à hauteur d'une septantaine de points de base.

L'essor des ventes s'est avéré plus marqué en Europe (24,2%) que dans le reste du monde (14,3%). Avec 60 millions de recettes, l'activité en dehors du Vieux continent demeure relativement anecdotique.

La performance s'inscrit tout en haut du corridor des estimations livrées par les analystes du consensus AWP.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la firme zurichoise affiche une croissance 23,8%, pour un chiffre d'affaires de 1,57 milliard.

La direction constate que si les prix de certains des intrants se sont assagis, le niveau général demeure plus élevé qu'à l'accoutumé. De nouvelles hausses de prix doivent soutenir une progression de la rentabilité non quantifiée.

jh/al