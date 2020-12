Aryzta boudé en Bourse après avoir éconduit Elliott

Zurich (awp) - L'action Aryzta n'avait pas les faveurs de la cote lundi à la Bourse suisse, après l'annonce tombée vendredi soir que le conseil d'administration in corpore avait rejeté l'offre de rachat du fonds d'investissement Elliott, invoquant "l'intérêt de l'ensemble des actionnaires". Le véhicule aux mains du milliardaire américain Paul Singer avait soumis aux anciens dirigeants une offre de rachat de 0,80 franc par action valorisant l'entreprise à environ 790 millions de francs suisses.

A 09h50, la nominative Aryzta se délestait de près de 2,9 % à francs suisses, à 0,677 franc, après avoir plongé de près de jusqu'à 4,6% dans les premiers échanges, alors que le marché dans son ensemble (SPI) reculait de 1,14%.

Aryzta a décidé de concentrer ses efforts sur les régions Europe et Asie-Pacifique (Apac) et va donc se défaire de ses activités sur le continent américain, souligne dans une note Jean-Philippe Bertschy, de la banque Vontobel. L'analyste estime la contribution des actifs concernés à 1,2 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires et 70 millions à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda).

Chemin "long et cahoteux"

"Le travail réalisé par la direction au cours des derniers mois est vraiment impressionnant", relève l'expert de Vontobel, saluant également le revirement stratégique, alors que l'entreprise est déjà confrontée à de nombreuses difficultés occasionnées par la crise sanitaire. "La question cruciale est celle du prix auquel (Aryzta) sera en mesure de vendre ses activités américaines", poursuit-il, anticipant un chemin "long et cahoteux".

Le recentrage sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble actuellement 55% des recettes et 73% de l'Ebitda, ne constitue pas en soi une surprise, relève pour sa part Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Selon lui, la marge Ebitda visée de 12,5% est un objectif ambitieux, mais pas utopique.

Le rejet de l'offre d'Elliott était également attendu, et il eût fallu selon l'expert de la ZKB que celle-ci se monte au minimum à 1,00 franc par action pour avoir une chance d'aboutir, alors que sa juste valeur estimée par la banque se monte à 1,33 franc. L'établissement cantonal anticipe qu'Elliott va renoncer à son projet d'acquisition, mais n'exclut ni le dépôt d'une meilleure offre ou carrément une opération hostile.

Alors que Vontobel préfère rester neutre sur le titre, la ZKB voit dans la nominative Aryzta une intéressante opportunité pour les investisseurs téméraires et en recommande l'achat.

buc/nj