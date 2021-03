Aryzta cède ses activités en Amérique du Nord pour 850 millions de dollars

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a indiqué vendredi soir avoir conclu un accord contraignant pour la vente de l'intégralité de ses activités aux Etats-Unis et au Canada à une filiale de la société de capital-investissement américaine Lindsay Goldberg. La finalisation de la transaction, valorisant les activités en Amérique du nord du groupe dublino-zurichois à 850 millions de dollars en liquide, est attendue pour la fin de l'exercice 2021.

En raison de l'accord passé, Aryzta va anticiper d'un jour la publication de ses résultats au premier semestre de son exercice décalé 2020/21 (août-janvier), au lundi 15 mars. L'entreprise devrait fournir à cette occasion plus d'informations et des commentaires.

"La transaction d'aujourd'hui permet de réduire considérablement la dette et de renforcer le bilan", s'est réjoui Urs Jodi, président du conseil d'administration et directeur général (CEO) ad interim d'Aryzta, cité dans un communiqué.

"Elle nous permet maintenant de nous concentrer sur la poursuite des améliorations opérationnelles et le retour à la croissance organique", a poursuivi l'ex-patron de Hiestand, soulignant que le prix convenu reflète bien "la qualité sous-jacente des activités nord-américaines, de ses actifs, de la reprise significative de la performance et de l'amélioration de la productivité", et est de bon augure pour la performance future sous l'égide des nouveaux propriétaires.

