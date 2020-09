Aryzta confirme des "pourparlers à un stade avancé" avec Elliot Advisors

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a confirmé dans une note diffusée jeudi après la clôture boursière l'intérêt de la filiale britannique de la société d'investissement américaine Elliott Advisors, avec qui il mène actuellement "des pourparlers à un stade avancé en vue d'une potentielle offre publique d'achat sur toutes les actions d'Aryzta en circulation".

Le groupe helvético-irlandais, au bord de l'asphyxie financière et secoué par une grave crise de gouvernance, insiste cependant sur le fait qu'il n'existe aucune certitude que ces négociations vont effectivement déboucher sur une offre, et indique qu'il communiquera utlérieurement "si et quand cela sera approrié".

Fin août, Reuters avait fait état de l'appétit de la société d'investissement aux mains du milliardaire Paul Singer. D'autres sociétés de capital-investissement comme Apollo Global et Cerberus Capital, ainsi que le groupe de boulangerie canadien George Weston étaient également pressentis pour reprendre l'ancien fleuron alimentaire de la Bourse suisse.

