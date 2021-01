Aryzta décide d'annuler sa cotation secondaire à Dublin par mesure d'économie

Zurich (awp) - Suite à un examen minutieux, le conseil d'administration d'Aryzta a décidé d'annuler la cotation secondaire du groupe zurichois à Dublin essentiellement par mesure d'économie, explique un communiqué publié lundi.

Le conseil motive sa décision par plusieurs facteurs. Premièrement, l'évolution continue de l'actionnariat d'Aryzta, avec moins de 4% des actions en circulation qui sont désormais cotées sur Euronext sous la forme de CDI (soit un titre qui représente une action négociée sur une place boursière en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande, dans le cas présent le SIX Swiss Exchange).

Deuxièmement, la faible liquidité qui en résulte pour la cotation irlandaise par rapport à la cotation primaire en Bourse suisse. Troisièmement, les avantages d'avoir un seul organisme de conformité et de réglementation. Et au final, l'objectif global du conseil d'administration de simplifier le groupe et de réduire les coûts centraux.

Les actions d'Aryzta continueront à être négociées en Bourse suisse..

md/rp