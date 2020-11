Aryzta dévoile trois noms pour le renouvellement du conseil d'administration

Zurich (awp) - Le boulanger industriel en difficultés Aryzta a dévoilé les noms des trois nouvelles personnes qui seront proposées lors d'une assemblée générale extraordinaire, au sortir de laquelle le conseil d'administration sera renouvelé. Les actionnaires devront se prononcer le 15 décembre sur les candidatures de Gordon Hardie, Jörg Riboni et Hélène Weber-Dubi.

Ces changements au conseil s'inscrivent dans un contexte tendu entre l'équipe en place et des fonds activistes peu satisfaits par la conduite des affaires. La majorité des administrateurs sortants ne seront pas en lice à mi-décembre.

Gordon Hardie et Jörg Riboni sont les candidats portés par l'actionnaire Lodbrok Capital, qui soutient également la réélection du sortant Alejandro Legarda Zaragüeta, indique mercredi soir Aryzta. Le président Urs Jordi et les administrateurs Luisa Delgado et Heiner Kamps solliciteront la prolongation de leur mandat.

Dans son communiqué, le groupe zurichois en fournit pas plus de précision sur Hélène Weber-Dubi et ne fournit aucune note biographique concernant le trois nouveaux candidats.

fr/al