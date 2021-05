Aryzta finalise la cession des activités nord-américaines plus tôt que prévu

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta, lourdement endetté, a bouclé la cession de ses activités aux Etats-Unis et au Canada à une filiale de la société de capital-investissement américaine Lindsay Goldberg. Cette finalisation de la transaction, qui valorise ces unités à 850 millions de dollars en liquide, était attendue pour la fin de l'exercice 2021.

Urs Jordi, président et patron intérimaire du groupe dublino-zurichois salue "la conclusion rapide et réussie de la transaction", selon le communiqué paru mardi. Elle va permettre à la direction de se concentrer sur l'amélioration de la performance opérationnelle et sur le retour à la croissance organique.

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre 2020/21 le 1er juin.

D'août à janvier, le chiffre d'affaires des activités poursuivies a fondu de 21% à 752,5 millions d'euros, mis à mal par les nouvelles restrictions liées au coronavirus en Europe. En mars dernier, Aryzta se refusait à publier toute perspective pour la suite.

ck/jh