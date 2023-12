ARYZTA AG est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie. Par ailleurs, le groupe propose des plats préparés à destination de la restauration hors domicile. Les produits sont principalement vendus sous les marques Cuisine de France, La Brea Bakery, Otis Spunkmayer et Coup de Pates. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (48,4%), Amérique du Nord (43,1%) et autres (8,5%).

Secteur Transformation des aliments