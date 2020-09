Aryzta: l'administratrice Annette Flynn quitte le conseil d'administration

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a annoncé le départ de l'administratrice Annette Flynn lors de l'assemblée générale extraordinaire de mercredi. Son départ fait suite à celui de plusieurs autres, a indiqué le groupe mercredi.

Un groupe d'investisseurs autour du fonds activiste Veraison et de l'actionnaire Cobas avait notamment demandé de ne pas voter pour Mme Flynn. Le groupe veut en effet placer trois représentants dans le conseil d'administration et réformer Aryzta.

Le conseil d'administration actuel d'Aryzta s'est opposé à ces plans et a demandé à Mme Flynn de rester, d'autant plus en raison de son rôle dans le comité d'audit et de la complexité liée au départ du directeur financier. En outre, la nomination de nouveaux auditeurs lors de l'assemblée générale de 2019 et les circonstances difficiles à cause de la pandémie de Covid-19 font que ce départ n'était pas souhaité par la direction actuelle d'Aryzta.

Avant Mme Flynn, le président du conseil d'administration Gary McGann ainsi que les administrateurs Dan Flinter et Rolf Watter s'étaient retirés sous la pression du groupe d'investisseurs.

La veille de la réunion, le candidat pour la présidence Andreas Schmid s'est également retiré. Ainsi, la voie est désormais libre pour l'ancien patron de Hiestand, Urs Jordi, que les actionnaires Veraison et Cobas souhaitent voir reprendre la présidence. L'ancien boulanger doit remettre le groupe sur les rails.

M. Schmid, ancien patron de Barry Callebaut, soutenu par la fondation Ethos et le conseiller américain ISS, était opposé à M. Jordi. La société de conseil aux actionnaires zRating (Inrate) avait également recommandé l'élection de M. Jordi.

