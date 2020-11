Aryzta: l'offre unilatérale d'Elliott aiguise les appétits

Zurich (awp) - Pour agressive et malvenue qu'elle soit, la proposition de rachat d'Elliott Advisors sur le boulanger industriel Aryzta faisait lever lundi le cours de l'action de ce dernier. Le fonds américain propose 80 centimes par titre, valorisant l'entreprise zurichoise à près de 800 millions de francs suisses.

A 09h15, la nominative Aryzta s'appréciait de 5,9% à 70,4 centimes, dans un SPI en hausse de 0,43%.

La démarche et le timing de l'offre interpellent Jean-Philippe Bertschy. L'analyste de Vontobel rappelle que le nouvel homme fort d'Aryzta, Urs Jordi, est notoirement opposé à une cession de l'entreprise, contrairement probablement à ses prédécesseurs tant au poste de directeur général que de président. La banque de gestion campe sur sa recommandation neutre et son objectif de cours de 65 centimes.

A la Banque cantonale de Zurich, Patrick Schwendimann soupçonne Elliott de n'avoir pas obtenu le soutien des créanciers d'Aryzta pour un allègement de sa dette pour expliquer l'absence d'offre contraignante. L'analyste doute par ailleurs sérieusement d'un soutien de l'organe de surveillance fraîchement remanié à une telle opération, négociée par l'équipe précédente. La recommandation "surpondérer" reste de mise, malgré un endettement élevé et le contexte de crise sanitaire.

La tenue prochaine de l'assemblée générale d'Aryzta contraint Elliott à dévoiler ses cartes et la composition attendue du conseil d'administration rend improbable un soutien à la proposition telle que formulée ce jour, estime de son côté Andreas von Arx, de Baader Helvea. L'analyste n'exclut pas une nouvelle charge, sous la forme d'une proposition contraignante et plus généreuse, reconduisant au passage sa recommandation d'achat et son objectif de 90 centimes.

jh/al