Aryzta: le groupe d'actionnaires contestataires se dissout

Zurich (awp) - Dans le sillage du renouvellement des organes dirigeants du boulanger industriel Aryzta par l'assemblée générale extraordinaire, le groupe d'actionnaires qui a réussi à faire passer ses propositions a décidé de se dissoudre.

Les investisseurs Veraison et l'espagnole Cobas restent cependant les deux plus gros actionnaires de la société, ont-ils précisé mercredi soir dans un communiqué. Heiner Kamps, élu comme administrateur indépendant, ne fait plus partie non plus du groupe d'actionnaires.

Veraison et Cobas s'étaient unis le 13 mai dernier et avaient été rejoints par M. Kamps deux semaines plus tard.

