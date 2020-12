Aryzta: les actionnaires soutiennent les changements au conseil d'administration

Zurich (awp) - Les actionnaires du boulanger industriel Aryzta se sont prononcés en faveur du renouvellement partiel du conseil d'administration lors de l'assemblée générale tenue ce mardi, indique un communiqué de l'entreprise en difficultés.

Gordon Hardie, Jörg Riboni et Hélène Weber-Dubi ont été élus pour la première fois comme nouveaux membres de l'organe de surveillance avec plus de 90% des voix pour chacun. Par ailleurs, le président Urs Jordi (92,14%), Heiner Kamps (98,02%), Luisa Delgado (98,28%) et Alejandro Legarda Zaragüeta (62,30%) ont obtenu un nouveau mandat. Sur proposition de l'actionnaire Lodbrok, ce dernier a été réélu malgré l'avis opposé du conseil d'administration.

Urs Jordi et Heiner Kamps sont entrés au conseil d'administration mi-septembre pour essayer de redynamiser les affaires du groupe, notamment par l'intermédiaire de la vente de certaines activités. Le président s'oppose pour le moment à une cession totale d'Aryzta, contrairement à certains actionnaires qui auraient préféré une vente notamment au fonds américain Elliot, appartenant au milliardaire Paul Singer.

L'américain a proposé une offre de rachat de 0,80 franc par action, valorisant le groupe zurichois à 790 millions francs suisses.

lk/al