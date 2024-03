Genève (awp) - Le boulanger industriel Aryzta propose à ses actionnaires d'élire Cornelia Gehrig au sein de son conseil d'administration lors de son assemblée générale ordinaire du 24 avril. L'ensemble des autres administrateurs se représentent à leur réélection.

Cornelia Gehrig bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans en tant qu'administratrice et directrice financière au sein d'entreprises industrielles actives au niveau international, écrit Aryzta mardi dans un communiqué. Elle justifie de solides acquis en matière de fusions-acquisitions, plans de redressement et de transformation, ainsi que dans le développement et la mise en oeuvre de stratégies de croissance.

L'actuel président Urs Jordi devrait quant à lui être reconduit à son poste. Le comité de rémunération devrait continuer à être piloté par Heiner Kamps et Hélène Weber-Dubi, avec Cornelia Gehrig en renfort.

Pour rappel, Aryzta a enregistré une croissance organique de 17,3% sur son exercice compris entre août 2022 et décembre 2023 avec un chiffre d'affaires de 3,05 milliards d'euros (2,92 milliards de francs suisses). Cette cadence devrait cependant retomber entre 1 et 5% dès l'année en cours, avait-il averti au début du mois, lors de la publication de ses résultats. Les marges devraient elle aussi connaître une phase de normalisation.

rr/jh