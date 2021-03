Aryzta plonge au premier semestre mais prend un nouveau départ

Zurich (awp) - Le boulanger industriel a souffert au premier semestre 2020/21, touché par les nouvelles restrictions liées au coronavirus mises en place à l'automne en Europe. Il se refuse à publier toute perspective pour 2021 mais réitère ses projections pour 2022. Vendredi, le groupe a indiqué vendre ses affaires en Amérique du nord pour 850 millions de dollars. Et la direction générale n'a pas perdu temps pour simplifier ses structures. Les investisseurs montrent leur enchantement.

D'août à janvier, le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est établi à 752,5 millions d'euros, en baisse de 21%, selon le communiqué paru lundi. Celui des non poursuivies a plongé de 24% à 533,4 millions d'euros. Les revenus totaux ont ainsi fondu de 22,4% à 1,29 milliard d'euros. C'est un peu moins qu'anticipé par le consensus AWP.

En termes de rentabilité, le bénéfice opérationnel (Ebitda) a baissé à 124,8 millions (-26,5%), soit une marge de 9,7% contre 10,3% un an plus tôt. La dette nette s'est légèrement creusée à 869,5 millions après 867,1. Les liquidités se sont "maintenues" à 523 millions.

Mais le groupe zurichois a franchi une étape importante dans la réduction de sa dette avec la vente de ses activités en Amérique du Nord: il encaissera près de 710 millions d'euros en espèces. Une opération qui devrait toucher à sa fin d'ici la fin de l'année, affirme Urs Jordi, le président du conseil d'administration et directeur général par intérim, lors d'une conférence téléphonique.

Une grande partie de la dette d'Aryzta pourra ainsi être remboursée. Pour les analystes, la vente des activités en Amérique latine, qui est en cours, devrait rapporter entre 80 et 100 millions d'euros, ce qui signifie qu'au total le produit de la cession dans les Amériques pourrait se situer dans la partie supérieure de la fourchette des prévisions, soit entre 600 à 800 millions d'euros.

Cependant, même après remboursement de son prêt, Aryzta aura encore du pain sur la planche pour effacer sa dette, car il détient des emprunts hybrides d'une valeur de 950,3 millions d'euros. "Nous allons d'abord nous pencher sur la dette bancaire, puis sur les intérêts courus sur les emprunts hybrides et enfin sur les obligations elles-mêmes", a précisé M. Jordi. Mais il exclut pour autant toute augmentation de capital.

Plus de restauration rapide

A l'avenir, Aryzta compte insister davantage sur le secteur de la restauration rapide. En ce sens il investit dans une nouvelle ligne de production de petits pains pour hamburgers en Pologne, a révélé Urs Jordi.

Ce secteur ressort en effet comme l'un des gagnants de la crise pandémique. Et cette évolution devrait se raffermir, avec le gain de nouvelles parts de marché. De son côté, le secteur de la restauration, qui approvisionne les hôtels et les restaurants et qui a été frappé de plein fouet par les confinements, devrait parvenir de 85% à 90% à son niveau d'avant la crise, calcule M. Jordi.

A moyen terme, soit d'ici la fin de l'exercice 2022, l'entreprise zurichoise prévoit une marge opérationnelle de 12,5% grâce au lancement de son modèle commercial multilocal, de nouvelles réductions de coûts et de l'amélioration de ses performances. La direction générale précise qu'il s'agit d'un objectif intermédiaire et que sur le long terme elle ambitionne de faire encore mieux.

Vontobel estime assez impressionnant le travail réalisé à grande vitesse au cours de ces derniers mois par la nouvelle direction générale et parvient à la conclusion qu'une réorientation stratégique radicale était sans doute la seule option.

La réorientation du groupe risque cependant d'être longue et semée d'embûches, avec la crise pandémique qui ne va pas faciliter les choses et la concurrence qui s'est renforcée ces dernières années en Europe, note la banque de gestion zurichoise, qui campe sur "hold".

Vers 12h40 la nominative Aryzta décollait de 7,1% à 1,03 franc alors que l'indice SPI ne gagnait que 0,35%.

