Aryzta renoue avec les chiffres noirs au premier semestre

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre de son exercice décalé 2021/2022. Il affirme pouvoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients afin de dégager une marge plus importante qu'un an auparavant.

Les revenus ont crû de 11% à 835,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice qui s'est achevé fin juillet 2022. La croissance organique de 13,3% a notamment été tirée par la hausse des volumes, alors que les effets de la pandémie sur les services de restauration se dissipent, ainsi que le relèvement des prix, précise lundi l'entreprise basée à Schlieren.

"La volatilité des prix est telle qu'il n'y a pas d'autre moyen que de répercuter les augmentations", a déclaré le directeur général (CEO) Urs Jordi en conférence de presse.

La hausse des prix est appelée à se poursuivre au second semestre, en raison de l'envolée des coûts des matières premières et de l'énergie. Le directeur des finances (CFO) Martin Huber s'attend à un rebond des prix de 7% de février à juillet, contre 1,6% au cours du premier semestre. Cela devrait aboutir à une augmentation de l'ordre de 5% sur l'ensemble de l'année.

Au premier semestre, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des activités poursuivies s'est enrobé de près de 37% sur un an, à 104,0 millions d'euros, tandis que la marge afférente a gonflé à 12,5%, après 10,1%. La direction explique cette amélioration par la maîtrise des coûts et une simplification de la performance opérationnelle.

L'Europe a affiché une croissance organique de 14,3%, contre +7,7% dans la région Reste du monde, toujours plombée par les effets de la pandémie en Australie et en Nouvelel-Zélande.

Le bénéfice net sous-jacent s'est élevé à 9,6 millions d'euros, contre une perte de 16,4 millions un an plus tôt.

Envolée du cours du blé

Aryzta a par ailleurs déclaré disposer d'assez de blé jusqu'en juillet, alors que le prix de cette céréale s'est envolé depuis le début de la guerre en Ukraine. Si le groupe dépend peu de l'approvisionnement depuis ces deux pays, il est sensible au cours du prix de la tonne. "Nous devons analyser les événements au jour le jour et réagir" en conséquence, a ajouté M. Jordi. L'entreprise ne compte pas de client ou d'activité en Ukraine et en Russie.

Pour 2022, le groupe table sur une croissance organique des revenus de l'ordre de 12% à 14% et confirme son objectif de marge Ebitda sous-jacente de 12,5%. Les objectifs à moyen terme devraient être communiqués au troisième trimestre.

Pour Baader Helvea, ces chiffres sont légèrement meilleurs qu'attendu, même s'ils ne constituent pas une surprise. La confirmation en termes de rentabilité est un signe de confiance de la direction que la restructuration en cours se poursuit malgré les défis actuels.

Vontobel recommande de conserver le titre, estimant "impressionnant" le travail accompli au cours des 21 derniers mois. La croissance des ventes montre qu'Aryzta s'est reconnecté à sa base de clientèle. L'objectif de marge pour 2022 est rassurant dans un contexte d'inflation.

Vers 13h10, l'action Aryzta perdait 1,9% dans un SPI en recul de 2,03%.

ck/al/buc