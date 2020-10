Aryzta: résultats annuels 2019/20 supérieurs aux prévisions

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta enregistre des résultats annuels inférieurs à ceux de 2018/19 mais légèrement supérieurs aux prévisions des analystes.

Le groupe zurichois a atteint un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros (3,16 milliards de francs suisses suisses) sur son exercice annuel décalé 2019/20 (clos fin juillet), d'après un communiqué publié mardi.

Affectées par le contexte économique morose et la crise pandémique, ces ventes ont baissé de 13% sur un an.

L'évolution organique est d'ailleurs passée de 0,0% en 2018/19 à une décroissance de 11,6%.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de la société alimentaire a chuté de 15,4% en comparaison annuelle à 260,2 millions d'euros.

Les résultats annuels sont légèrement supérieurs aux prévisions des analystes, qui tablaient par exemple sur un Ebitda plus faible à 223,7 millions et à une décroissance organique plus sèche à 12,4%.

Pour la suite de son exercice, la direction d'Aryzta ne s'est guère aventurée sur le terrain des perspectives chiffrées. La pandémie de Covid-19 continue de répandre de nombreuses incertitudes et si elle persiste, "cela aura un effet concret sur les résultats annuels de 2021", a précisé le communiqué.

Le groupe s'attend malgré tout à une "reprise hésitante sur le marché ces prochains mois".

nj/jh