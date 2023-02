Aryzta va rembourser 200 millions d'euros d'emprunt à près de 7% d'intérêts

Zurich (awp) - Le boulanger industriel Aryzta prévoit d'éponger intégralement au 28 mars prochain les 200 derniers millions d'euros (à peine moins en francs suisses) d'un emprunt hybride présentant un taux d'intérêt de 6,82%. La transaction doit mobiliser des liquidités d'origine opérationnelle et d'"autres ressources" de nature non spécifiée dans le succinct communiqué diffusé mercredi.

"Le remboursement de l'emprunt hybride en euros reflète notre approche financière prudente et disciplinée, visant à améliorer la structure de notre capital et réduire notre charge d'intérêts", résume Urs Jordi, président et temporairement directeur général (CEO) d'Aryzta, cité dans la publication.

Les analystes accueillent favorablement un témoignage de confiance de la direction dans la solidité financière de l'entreprise. "L'énorme dette héritée des équipes de direction précédentes constituait un fardeau non négligeable pour Urs Jordi et un sujet de préoccupation majeur pour les investisseurs", rappelle Jean-Philippe Bertschy, pour Vontobel.

Chez Baader Helvea, Andreas von Arx considère plausible un flux de trésorerie annuel de l'ordre de 100 millions d'euros, une fois qu'Aryzta aura assaini son bilan et regagné la confiance des investisseurs. La concrétisation de ce scénario idéal risque toutefois de nécessiter encore du temps et l'analyste ne l'entrevoit pas avant 2025 ou 2026.

A 11h32, la nominative Aryzta s'appréciait de 3,0% à 1,30 franc, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,58%.

